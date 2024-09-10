Литва заявила про готовність збільшити підтримку українського оборонного виробництва – Володимир Зеленський

Литва готова збільшити підтримку України у виробництві зброї, зокрема далекобійних дронів. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив за результатами переговорів із Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

Під час зустрічі обговорили оборону України та ключові потреби українських воїнів. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на фронті, зокрема про Покровський, Торецький та Вугледарський напрямки, а також про захисну операцію в Курській області.

«Ми всі чітко розуміємо: захист Української держави означає також і захист незалежності всіх держав, які межують із Росією. Наша Європа і європейський спосіб життя можуть зберегтися лише за умови, що Україна вистоїть і переможе в цій війні», – сказав він.

Президент України подякував за всю допомогу з боку Литви, зокрема за надані військові пакети й гарантований на 10 років рівень підтримки військових спроможностей України.

Лідери також обговорили домовленості щодо оборонної співпраці: інвестиції у виробництво дронів в Україні та копродукцію. Гітанас Наусєда повідомив, що Литва готова збільшувати підтримку в цьому напрямі.

«Уся копродукція, усі інвестиції в оборонне виробництво для нас дуже важливі. Це сьогодні пріоритет. Зараз кожен може побачити, наскільки успішною є Україна в розробці та застосуванні своєї далекобійної зброї, своїх далекобійних дронів», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава Української держави також наголосив, що перед початком опалювального періоду Україна потребує ще активнішої підтримки своїх запитів до партнерів щодо систем ППО й пакетів енергетичної допомоги.

Гітанас Наусєда запевнив, що Литва продовжить підтримку України, зокрема в контексті постачання боєприпасів калібру 155 мм.

«Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво української далекобійної зброї «Паляниця». Ми зацікавлені в цьому і говорили з Президентом про співпрацю у виготовленні морських дронів», – розповів лідер Литовської Республіки.

За його словами, напередодні в Києві відбувся литовсько-український оборонний форум. Його мета – посилення співпраці та зміцнення української оборонної промисловості.

Гітанас Наусєда також зазначив, що Литва закликає членів НАТО передати Україні ракети великої дальності, винищувачі й системи ППО та дозволити без обмежень уражати російські військові об'єкти.