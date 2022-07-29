Майже 200 мільйонів гривень благодійних внесків на реанімобілі зібрано в межах Саміту перших леді та джентльменів

Перша леді України Олена Зеленська підбила підсумки благодійного збору коштів на автомобілі швидкої допомоги, розпочатого на платформі United24 напередодні другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 23 липня. В інтерв’ю каналу «1+1» Олена Зеленська зазначила, що захід допоміг зібрати близько 200 млн гривень.

«Люди з 51 країни світу вже долучилися до благодійного збору. Найбільше внесків надіслали з України, США, Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю. Багато коштів надав український бізнес», – зазначила перша леді України.

Збір триває. Його провадять через фандрейзингову платформу United24. За словами Олени Зеленської, надсилали навіть по одній гривні.

«Є перекази навіть по одній гривні та одному долару. Будь-яка сума зараз важлива. Ці гроші підуть на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя українців. Я вдячна всім, хто долучається до нашої ініціативи», – висловила подяку дружина Президента України.

Про результати другого Саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська розповіла також в ефірі каналу ВВС.

«Перші леді не мають політичного впливу. Але ми маємо дещо інше – емоційний вплив. А саме емоції іноді дають для співпраці між країнами не менше, ніж класична дипломатія. Бо коли ми розуміємо й відчуваємо одне одного, нам вдається набагато більше», – резюмувала вона.

Нагадаємо, 21 липня на фандрейзинговій платформі United24 було відкрито благодійний збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Ці реанімобілі обладнані всім необхідним, щоб навіть бездоріжжям швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість одного такого автомобіля – 100 тисяч євро.

23 липня з ініціативи першої леді України Олени Зеленської відбувся другий Саміт перших леді та джентльменів. Головною метою заходу стало обговорення повоєнного майбутнього нашої країни та світу, а також збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги для України.