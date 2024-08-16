Маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне. Було вже кілька доповідей Головкома Сирського про фронтову ситуацію та про нашу операцію в Курській області. Бачимо, що окупант зазнає втрат, і це корисно, дуже корисно для нашої оборони. Це стосується знищення логістики російської армії та витрати їхніх резервів. Ми маємо максимально завдавати ураження всім російським позиціям і робимо це. Я дякую кожному нашому воїну за влучність, дякую за силу та за стійкість. Головком Сирський доповів щодо наших оборонних кроків на Донбасі: Покровський напрямок, Торецький. А також наш рух у Курській області. Прибираємо там російську військову присутність на території наших дій та поповнюємо обмінний фонд для нашої держави.

Друге. Прибули для роботи в Україні нові посли держав-партнерів: Бельгія, Індія, Нідерланди, Словаччина, Італія, Мексика. Прийняв вірчі грамоти і вдячний за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права. І сьогодні ж провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України, справедливого миру, і для захисту наших людей. Ми готуємо новини.

І ще одне за сьогодні – надзвичайно важливе. Говорив із членами Ради церков та релігійних організацій. І вдячний за підтримку нашого курсу на духовну незалежність України. Верховній Раді запропоновано законопроєкт, який може реально гарантувати, що не буде жодних маніпуляцій із Москви українською церквою. Цей законопроєкт повинен спрацювати й повинен додати Україні соборності, реальної нашої єдності духовної.

Дякую всім, хто зміцнює незалежність України!

Слава Україні!