Маємо показати, що на кожен прояв терору Росії буде жорстка й принципова реакція – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні в Києві на Алеї сміливих була відкрита нова табличка, присвячена Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Для мене було й справді великою честю, і просто по-людськи приємно взяти участь у цьому відкритті, у такому відзначенні сміливості пані Урсули. Вона – одна з центральних фігур європейської політики щодо України, вона – одна з тих, завдяки кому європейський простір і європейські цінності зараз справді вдається захищати.

Пані Урсула сьогодні вже втретє побувала в нашій державі після 24 лютого. І щоразу її візити відкривають новий етап у зближенні України та Євросоюзу. Ми обговорили всі ключові пункти у наших відносинах. Але зараз хочу особливо відзначити інтеграційне питання, рух нашої держави до повноправного членства в ЄС.

Хоч би якими були обставини, ми все одно реалізуємо кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства. Вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього. І як елементи зближення розглядаємо такі речі, як режим внутрішнього ринку ЄС для України, як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці – у спільному митному контролі між Україною та країнами ЄС. Вже працюємо заради цього.

Сьогодні подякував пані Урсулі за вже надану підтримку – макрофінансову, санкційну, оборонну. Ми обговорили й співпрацю в енергетиці, що надзвичайно важливо і для України, і для кожної країни ЄС перед цією зимою, яку Росія спробує використати проти всіх нас у Європі.

Я поінформував про нову й особливо підлу тактику російських терористів – удари по енергетичній та гідротехнічній інфраструктурі. Якраз у час перебування Президентки Єврокомісії в Україні російська армія завдала нового ракетного удару по Кривому Рогу, по Кіровоградщині. В обох випадках – по гідротехнічних спорудах. Мета цих ударів абсолютно зрозуміла. Це удари саме по людях, по нормальності життя в Україні. Держава-терорист намагається показати, ніби вона може компенсувати такими ударами боягузтво й бездарність її військових, провал її намагань уникнути санкцій та економічної ізоляції.

Ми ж у відповідь маємо показати, що на кожен прояв російського терору буде незмінно жорстка й принципова реакція. Тому й потрібен восьмий санкційний пакет ЄС – ми про це говорили з пані Урсулою. Потрібне й принципове рішення Сполучених Штатів Америки щодо держави-терориста, юридичне визнання цього статусу, і ми це, до речі, обговорювали нещодавно під час візиту в Київ держсекретаря США Ентоні Блінкена. Обговорюємо це питання й під час контактів з конгресменами.

Потрібен прогрес у наданні Україні систем протиповітряної оборони. Ми вже маємо домовленості з певними країнами, наші дипломати працюють з іншими. Хочу підкреслити, що без надання нам достатньої кількості достатньо ефективних систем ППО, які захистять українське небо, Росія й далі відчуватиме безкарність і провокуватиме нові локальні та глобальні кризи. Тож захист України від російських ракет – це справді базовий елемент глобальної безпеки.

Загалом підтримка України зброєю, снарядами, фінансами має вирішальне значення для миру у Європі. Що якіснішу підтримку ми маємо, то швидше закінчиться ця війна. Говорив про це з представниками провідних аналітичних центрів Польщі, Британії, Франції та США, які прибули в Київ. Реальний захист свободи та наших спільних цінностей вільного світу можливий зараз лише як наслідок перемоги України в цій війні.

Говорив про подальшу підтримку України і з Премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Як завжди, дуже предметно, конкретно. Ми обговорили різні безпекові питання, зокрема російські ракетні удари, оборонну допомогу, тренування наших військових, перспективи розвитку ситуації на полі бою, відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом. Я вдячний пану Премʼєр-міністру за вже надану нам підтримку, зокрема фінансову, за кошти на закупівлю газу. І за розуміння тих кроків, які ми маємо зробити, щоб зламати терористичні плани Росії.

Сьогодні була ухвалена важлива резолюція МАГАТЕ – резолюція з вимогою до Росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції, на будь-якому іншому атомному обʼєкті в Україні. Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме: російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції. Тому повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ. І це теж базовий елемент глобальної безпеки. Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі та у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС.

Хочу сьогодні подякувати всім представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, комунальним службам, будівельникам, працівникам поліції, військовим, представникам місцевої влади, представникам бізнесу – кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російського ракетного терору, хто допомагає тим, хто постраждав від ударів. У Кривому й на Кіровоградщині, у Харкові і в Запоріжжі, у Миколаєві та на Донеччині – в усіх містах і громадах, з яких Росія знущається за допомогою своїх ракет.

Держава-терорист застосувала проти нас вже понад 3800 різних ракет. Але жодна ракета не наблизить Росію до її мети. Підкорення України не буде. І кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження.

І наостанок. В Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання людей. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Більше інформації – чіткої, перевіреної інформації – має бути завтра. Завтра ж в Ізюмі будуть журналісти – українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього.

Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти! Вічна слава кожному, хто воює за Україну!

Слава Україні!