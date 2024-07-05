Маємо забезпечити реальну можливість отримати енергію попри російський терор і далі посилювати ППО – Президент України 

Програми з енергогенерації, децентралізація енергетики та збільшення потужностей обговорили сьогодні учасники розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Глава держави констатував: через терористичні удари РФ по наших енергооб’єктах, знищення значної частини генерації сьогодні енергетичні виклики – номер один, і питання підготовки до зими особливо актуальне.

«Уряд України отримав чітке завдання, а саме: розробити пакет рішень, щоб наші люди, всі українські громади, українські компанії могли пройти цю ситуацію та забезпечити реальну можливість для себе отримати енергію попри російський терор», – сказав Володимир Зеленський на початку зустрічі.

Президент переконаний: розвʼязання питань енергетики є комплексним і потребує як сильної протиповітряної оборони, так і кроків для підтримання громадян, забезпечення фізичного захисту та відновлення енергообʼєктів, співпраці з партнерами щодо імпорту електрики з ЄС в Україну, можливості створення нових генерувальних потужностей.

«Потрібне повне сприяння для громад, для людей, для компаній, бізнесу. Дуже важливо, щоб на місцях можна було створювати нові генерувальні потужності та відбувалася реально поширена на всю державу децентралізація енергетичного потенціалу України», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував партнерам із G7 та інших країн за посилення ППО: сьогодні запрацювала нова система від Німеччини, є посилення і від Сполучених Штатів. Також він висловив сподівання на потужні результати щодо захисту українського неба за підсумками саміту НАТО.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив: усі інструменти державної підтримки мають бути доступні, прозорі, зрозумілі та максимально прості. «Економіка гостро потребує додаткової генерації. Тому фінансові інструменти для громадян, ОСББ та бізнесу мають запрацювати якомога швидше», – зазначив він. Необхідно враховувати можливі ризики нових ударів по найбільш критичних ділянках енергосистеми, заздалегідь резервувати кошти, дбати про фахівців, які будуть швидко проєктувати, встановлювати та налагоджувати роботу нового обладнання.

Андрій Єрмак повідомив про започаткування практики регулярних брифінгів щодо ситуації в Україні під головуванням міністра енергетики, за участі голів ОВА, міських голів, міжнародних партнерів. Це має забезпечити скоординовану та зрозумілу роботу й публічне звітування про події на місцях, пов’язані з питаннями енергетики.

«Важливо, щоб усі розуміли, яке обладнання наших партнерів було доставлене і як воно функціонує, де його ще не вистачає та коли воно з’явиться, де ще потрібна допомога і де маємо успіхи й проблеми. Ця інформація повинна широко висвітлюватись у медіа, і кожен громадянин України має розуміти, що відбувається в кожній громаді та що дійсно все робиться для того, щоб було світло й тепло», – наголосив керівник Офісу Президента.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив: за дорученням Президента уряд вже працює над поставленими завданнями і зосереджений на децентралізації енергосистеми. За словами очільника Кабміну, ключові кроки в цьому напрямі вже зроблені.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко докладно розповіла про низку програм, що їх запроваджує держава. Йдеться, зокрема, про безвідсоткові кредити громадянам для встановлення енергообладнання, кредити для бізнесу на енергоефективність, альтернативну генерацію, надання ОСББ та ЖБК можливості брати участь у програмі пільгового кредитування заради встановлення обладнання для альтернативної генерації електроенергії, про розширення державної програми «5-7-9%» на купівлю та встановлення електрогенераційних установок, які працюють на газі, а для деокупованих та прифронтових територій – про зниження процентної ставки. За словами Юлії Свириденко, програми почнуть працювати з 20 липня поточного року.

Міністр енергетики України Герман Галущенко розповів про вже ухвалені рішення щодо діяльності в енергетичній сфері на період дії воєнного стану, які спрощують регуляторну політику та під’єднання нових потужностей до енергосистеми.

Участь у заході також взяли представники Офісу Президента, урядовці, голова Національного банку України Андрій Пишний, дипломати іноземних країн, представники міжнародних організацій, начальники обласних військових адміністрацій, представники громад та місцевих органів влади. Заступник керівника Офісу Президента, виконавчий секретар президії Олексій Кулеба засвідчив повноважність засідання, участь у якому взяли майже 160 осіб.

Представники регіонів мали змогу розповісти про власний досвід реалізації проєктів і залучення до державних програм з відновлення енергетики. Учасники засідання заслухали інформацію про ситуацію на Харківщині, Житомирщині, Львівщині та в Києві.