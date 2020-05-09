Ми демонструємо, що хочемо рухатися в мирному процесі й не втрачати час – Андрій Єрмак про новий склад делегації України для участі в ТКГ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з представниками ЗМІ. Очільник президентського Офісу представив журналістам членів делегації України для участі в Тристоронній контактній групі, яка була утворена указом Глави держави № 167/2020 5 травня цього року.

За словами Андрія Єрмака, рішення про утворення такої делегації було зумовлене відсутністю прогресу у перемовинах щодо встановлення миру в Україні та бажанням української сторони активізувати роботу ТКГ. Він також запевнив, що офіційні сторони переговорів не змінилися.

«Хочу нагадати, що три сторони сьогодні представлені у Тристоронній контактній групі. Щоб не було ніяких інших розмов, це для нас є незмінним – це Україна, Росія та ОБСЄ. Жодних інших представників у ТКГ немає», – заявив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також зауважив, що партнери України по Нормандському формату з Франції, Німеччини, Росії, а також ОБСЄ були поінформовані про рішення щодо створення такої делегації, а нині воно офіційно підкріплене документом – указом Президента.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що Тристороння контактна група продовжує діяльність у чотирьох підгрупах: безпековій, політичній, гуманітарній та економічній.

«Я вважаю, що цим кроком Україна ще раз демонструє велику серйозність і великі наміри, які є в нашої країни для виконання Мінських домовленостей. По-друге, ми демонструємо, що ми хочемо рухатися й не втрачати час. Як уже декілька разів говорив Президент, ми не збираємося роками вести безрезультатні переговори», – наголосив він.

«Тобто сьогодні ми показуємо всьому світу, що Україна робить усе можливе, що при цьому є в її інтересах, щоб завершити війну й виконати те, що прописано в Мінських угодах і що нас влаштовує», – додав Андрій Єрмак і нагадав, що в Мінських угодах є пункти, які не відповідають інтересам нашої держави.

Зі свого боку віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в ТКГ Олексій Резніков наголосив, що новий склад делегації було збалансовано: нині там є представники парламенту і представники уряду.

Такий склад допоможе підсилити позиції України, переконаний він.

Крім того, на думку Олексія Резнікова, наявність у делегації представників різних органів влади сприятиме прозорості її роботи.

Перший заступник глави делегації у ТКГ також запевнив у незмінності позиції України щодо порядку встановлення миру та проведення виборів: спочатку Росія має передати контроль над українсько-російським кордоном, і лише після цього можна буде перейти до політичної частини.

«Жодних виборів не може бути під дулами автоматів. Спочатку – безпекові умови, спочатку контроль над кордоном з боку українського уряду, можливо, за допомогою якихось міжнародних інституцій, але в будь-якому разі – контроль, безпекові умови й тільки після цього – місцеві вибори», – наголосив Олексій Резніков.