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Ми готові до другої хвилі епідемії, але сподіваємося, що вона нас омине – Президент

20 липня 2020 року - 12:28

Ми готові до другої хвилі епідемії, але сподіваємося, що вона нас омине – Президент

877 тисяч тестів на коронавірусну інфекцію зробила Україна від початку епідемії COVID-19. Про це під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що кількість щоденних тестів постійно нарощується, нагадавши, що в перші дні робилося лише по 200 тестувань, система лабораторій потребувала відновлення. Він також додав, що вже протягом трьох тижнів зберігається приблизно однаковий рівень показників щодо виявлення підозр і заражень, минулого тижня госпіталізація в цілому пішла на спад. 

«Ситуація зараз така, що ми маємо постійно бути напоготові, але не треба перебільшувати реакції. Сьогодні немає критичних спалахів або якихось «червоних точок», пов’язаних з поширенням коронавірусної інфекції в країні. Кількісний поріг тих, хто одужав, перевищив 50 відсотків. Ми готові до другої хвилі, але сподіваємося, що вона нас омине», – сказав Володимир Зеленський.

Денис Шмигаль нагадав, що показник летальності через коронавірусну інфекцію доволі помірний в Україні та становить 2,5%.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що СБУ продовжує запобігати завданню збитків при закупівлі обладнання та матеріалів для боротьби з COVID-19. Він повідомив, що останні операції СБУ дозволили запобігти збиткам на 52 мільйони гривень.

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