Ми маємо докласти зусиль на державному рівні, щоб Інтернет був безпечним для дитини – Микола Кулеба

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба в День безпечного Інтернету оголосив про запуск спільно з Міністерством цифрової трансформації соціально-просвітницького порталу stop-sexting.in.ua та старт інформаційної кампанії #не_ведись, яка спрямована на роз’яснення дітям, батькам і вчителям сучасних ризиків сексуального характеру у глобальній мережі.

«Інтернет – це не тільки можливості для дитини, а й ризики. Серед яких секстинг, грумінг, кібербулінг, сексуальне насильство онлайн. Сьогодні віртуальна реальність створює реальні проблеми для наших дітей. І ми маємо захистити дітей», – сказав уповноважений з прав дитини під час брифінгу в Офісі Президента України за участю представників уряду та громадськості.

Радник з питань безпечного Інтернету для кожної дитини при віце-прем'єр-міністрі – міністрі цифрової трансформації України Анастасія Дьякова зазначила, що суспільство інколи помилково вважає злочини в Інтернеті несправжніми й такими, що мають набагато менший вплив на дитину, ніж такі ж злочини, скоєні в реальному житті. «Але це зовсім не так. Діти, які зазнали сексуального насильства в Інтернеті, травмовані ще сильніше, ніж ті, які зазнали фізичного насильства», – розповіла вона.

Інформаційна кампанія #не_ведись, яка стартує 11 лютого, є частиною проекту #stop_sexтинг та має на меті розповісти дітям, батькам і вчителям про захист від цих новітніх загроз.

Завдяки співпраці з Internet Watch Foundation на сайті stop_sexтинг також з’явиться кнопка порталу для повідомлення про матеріали, що зображують сексуальне насильство над дітьми.

Крім того, уповноважений з прав дитини разом з Міністерством цифрової трансформації та за участі дітей розробили Стратегію безпечного Інтернету.

Голова Національної ради дітей і молоді Єлизавета Якнюнас зазначила, що при розробці документа однією з центральних ідей стала участь представників молодого покоління в ухваленні рішень, що впливають на їхнє життя.

«Діти нарівні з іншими пропонували ідеї, брали активну участь у дискусіях і деколи намагалися переконувати дорослих. І дорослі були щирими у своїх намірах почути дітей. Для нас це дуже цінно», – зауважила вона.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан розповіла, що, крім запуску спеціального інформаційно-освітнього порталу щодо захисту дітей від сексуального насильства в Мережі, плануються й інші ініціативи в рамках кампанії. Йдеться, зокрема, про відкриття гарячої лінії з питань кібербулінгу, сервісів психологічної підтримки жертв та батьків, спеціалізовані курси для дорослих, дітей та окремих фахівців.

«Все це в комплексі допоможе вберегти дітей від новітніх загроз, які еволюціонують кожного дня», – заявила вона.

За словами Миколи Кулеби, наразі щодня понад 3 тис. осіб поширюють порнографічні матеріали із зображенням сексуальної експлуатації дітей на території України. Він звернув увагу на прогалини в законодавстві, що унеможливлюють притягнення до відповідальності причетних до цих злочинів.

«У національному законодавстві відсутня відповідальність за зберігання порнографічних матеріалів із зображенням сексуальної експлуатації дітей. Ми маємо не лише стежити за покаранням. Ми маємо докласти зусиль, щоб Інтернет був безпечним для дитини», – сказав Микола Кулеба.

Генеральний директор Internet Watch Foundation Сьюзі Харгрівз, OБІ зауважила, що боротьба з поширенням онлайн-матеріалів щодо сексуального насильства над дітьми є глобальною.

«Що більше ми можемо зробити, щоб люди мали безпечне місце для анонімного повідомлення нам про такі матеріали, то більше шансів на те, що ці матеріали будуть знайдені та видалені», – зазначила Сьюзі Харгрівз.