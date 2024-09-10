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Участь Президента у заходах в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи
Участь Президента у заходах в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи

11 вересня 2024 року - 12:37

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Ми нічого й нікого не залишимо у неволі – Президент на четвертому саміті міжнародної Кримської платформи

11 вересня 2024 року - 18:04

Ми нічого й нікого не залишимо у неволі – Президент на четвертому саміті міжнародної Кримської платформи

Україна поверне всі тимчасово окуповані території та всіх громадян нашої держави. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час четвертого саміту міжнародної Кримської платформи.

«Ми нічого й нікого не залишимо у неволі. Я хотів би, щоб це чули всі наші громадяни в Україні, на тимчасово окупованих територіях України – хоч би де ви були й хоч би як вам було складно. Це частина нашої моралі. Україна не торгує своєю землею й не кидає своїх людей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна знає, пам’ятає та бореться за кожного з кримських в’язнів Росії, за всіх цивільних і військових, дорослих і дітей, які перебувають у полоні чи тимчасовій окупації.

Він закликав держави нашого регіону, зокрема мусульманські суспільства Туреччини та Азербайджану, проявити лідерство й допомогти протистояти несправедливості та знущанням. Володимир Зеленський також попросив країни, які працюють над реалізацією Формули миру, переконувати партнерів, які поки що утримуються від спільної роботи.

«Справжній мир не повинен мати жодних альтернатив. Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей! Жодних забутих і через те ніби прощених світом репресій», – наголосив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять усіх українців та українок, які були вбиті російською війною, загинули в російському полоні, окупації чи під час депортації.

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Участь Президента у заходах в межах четвертого саміту міжнародної Кримської платформи

11 вересня 2024 року - 12:37
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