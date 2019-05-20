Ми ніколи не втомимося повторювати: Донбас і Крим є Україною – Володимир Зеленський у Канаді

Неможливо говорити про розвиток України, не торкаючись теми Донбасу і Криму. Про це під час Конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Торонто, заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Повернення наших територій, полонених, настання миру – це найголовніше. Це перше, що має забезпечити держава, яка орієнтована на громадянина. І тут нам не обійтися без вашої підтримки», – наголосив Президент, звертаючись до учасників конференції.

За його словами, перед Україною стоять два великих виклики. Передусім – економічний. За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро.

«Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені у фінансуванні інфраструктурних та гуманітарних проектів на Донбасі», – повідомив Глава держави.

Другий виклик – інформаційний. Президент акцентував увагу на тому, що Україна має повертати не лише свої території, а й своїх людей.

«Вони не мусять втрачати зв’язок із Україною. Це наші громадяни. І сьогодні їм страшно. Вони мають український паспорт, їм дають «паспорти» «ЛНР» та «ДНР», а тепер пропонують ще й російські. Страшно, бо їх намагаються спантеличити в питанні «Хто ми?» Вони – українці. Якою б мовою вони не спілкувалися. І ми повинні усвідомити це, вся країна, якщо справді хочемо їхнього повернення. Очевидно, що це найскладніше питання, яке постало перед Україною. Ми ніколи не втомимось повторювати: Донбас і Крим – це Україна», – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, те, що Донбас і Крим – Україна, має нарешті почути й усвідомити керівництво Росії.

«Цілий світ повинен казати це на весь голос. Не втомлюючись. Це потрібно не тільки Україні, це потрібно й вам. Бо повернення Криму та мир на Донбасі – це запорука спокійного сну і в Європі, і у світі. Пам’ятайте про це тоді, коли наступного разу будете обговорювати питання санкцій», – сказав Глава держави, звертаючись до учасників заходу.