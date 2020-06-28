Ми отримали від банкірів пропозиції щодо голови НБУ, триває вивчення кандидатур – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з представниками державних і комерційних банків України, на яких заслухав пропозиції щодо кандидатури голови Національного банку.

«Я зробив три великі дискусійні зустрічі в межах професійного діалогу. Я зустрівся з усіма головами державних банків України, хотів від них отримати і кандидатуру (голови НБУ. – Ред.), і їхнє особисте враження через цю ситуацію. Всі досить спокійно сприймають звільнення голови НБУ. Всі не бачать ризиків», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ в Одеській області.

Володимир Зеленський також повідомив, що зустрівся зі всіма заступниками голови НБУ та представниками комерційних банків України.

«Всі три списки, які запропонували ці три «столи» банківського сектору, ми вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати, що це за люди, які в них статки і професійний рівень. Від банкірів я вже це отримав», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що він не бачить жодної проблеми у проведенні зустрічей з кандидатами, запропонованими на посаду голови НБУ, і зауважив, що мав професійні стосунки з Яковом Смолієм.

«У нас дуже непогані відносини не тільки на професійному, а й на людському рівні», – сказав Володимир Зеленський.