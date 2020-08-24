Ми ставимося до кожного інвестора, як до перлини – Володимир Зеленський на переговорах з Федеральним президентом Республіки Австрія

У межах офіційного візиту до Республіки Австрія Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом.

Глава Української держави висловив подяку Республіці Австрія за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та солідарну позицію щодо санкцій проти РФ.

Федеральний президент Австрії повідомив, що знає, що домовленості стосовно просування до миру не дотримуються на сто відсотків, але те, що вдалося зберегти режим тиші й не гинуть люди, – це вже великий прогрес. Він висловив сподівання на подальше просування мирних ініціатив для закінчення війни на Донбасі.

Володимир Зеленський зауважив, що для цього важливо продовжувати переговори в Нормандському форматі.

«Поки не вдалося повернути наші території, але великий крок – це режим тиші. Були спроби його зірвати, але вдалося продовжити. Чекаємо на зустріч радників, а потім і лідерів країн Нормандського формату», – зазначив Президент України.

Співрозмовники обговорили заходи, яких вживають обидві держави для стримування пандемії COVID-19 та подолання її негативних наслідків. Наголошено на важливості координації міжнародних зусиль для медичного та соціального захисту громадян.

«Ми готові до масового виробництва вакцини, коли її буде створено. Ми весь час пропонуємо для цього наші потужності. В Україні з цією пропозицією виступили два приватні підприємства. Дуже сподіваємося, що вакцина буде вже у 2021 році», – сказав Володимир Зеленський.

У цьому контексті під час переговорів також ішлося про важливість відновлення позитивної динаміки двосторонньої торгівлі та необхідність активізації наявних механізмів практичного співробітництва, зокрема у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

Президент України розповів, що в нашій країні реалізується велика кількість цікавих інфраструктурних проектів. Він поінформував про програму «Велике будівництво», у межах якої цьогоріч споруджується більше доріг, ніж за останнє десятиріччя.

«В інфраструктурних проектах нам потрібні ваші висококваліфіковані спеціалісти. У нас є проекти з тунелебудування. Я знаю, що ви у цій галузі перебуваєте на дуже високому рівні. Щиро запрошую реалізовувати спільні з Україною проекти у нас», – закликав Володимир Зеленський.

Більш детально про інфраструктурні проекти повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Він розповів про розвиток залізничної галузі, вдалі проекти концесії, створення державного авіаперевізника та розвиток дорожньої галузі.

«Для нас дуже важлива локалізація проектів в Україні, оскільки це означає створення робочих місць», – зауважив Владислав Криклій.

Володимир Зеленський розповів, що Україна нині імплементує реформи, на які чекала всі роки незалежності. Зокрема земельну, судову реформу, реформу Генеральної прокуратури. Також Президент повідомив, що реформа децентралізації перебуває на завершальній стадії і є однією з найуспішніших в Україні.

Він також зазначив, що в ІТ-індустрії пропонується привабливий низький відсоток податку – лише 5%. Володимир Зеленський запросив зібрати зацікавлений австрійський бізнес і все продемонструвати в Україні. Крім того, він повідомив, що нині Україна звертає особливу увагу на розвиток туризму.

Президент України вважає, що австрійський досвід та інвестиції були б надзвичайно корисними для створення гірськолижних курортів у нашій країні.

Глава Української держави поінформував австрійську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та створення можливостей для залучення іноземних інвестицій. Детально Володимир Зеленський зупинився на проекті так званих інвестиційних нянь, завдяки якому кожен іноземний інвестор, що готовий вкласти 30 мільйонів доларів, отримує вигідні умови сплати ПДВ, державні гарантії та окремого менеджера.

«Ми ставимося до кожного інвестора, як до перлини. Я сам часто зустрічаюся, якщо виникають проблеми, та контролюю їхнє вирішення», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський також поінформував, що у Верховну Раду вже внесений законопроект про внутрішній водний транспорт, який створить додаткові стимули для залучення інвесторів. Адже ухвалення цього закону дозолить активізувати перевезення на внутрішніх водних шляхах. Окремо Глава держави зазначив, що цей вид перевезень є екологічним і дуже розвинений у Австрії.

Заплановане розширення двосторонніх контактів профільних відомств та бізнес-кіл України та Австрії.