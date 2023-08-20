Ми використаємо F-16, щоб тримати російських терористів якнайдалі від українських міст і сіл – Президент за підсумками переговорів у Нідерландах 

Україна та Нідерланди домовилися про надання нашій державі винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів та інженерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та брифінгу щодо експлуатації F-16 у межах робочого візиту до Нідерландів.

«Ще один крок на посилення повітряного щита України – це F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком домовилися про кількість F-16, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів», – повідомив Глава держави.

Він висловив переконання, що F-16 неодмінно дадуть нову енергію впевненості та мотивацію українським воїнам, що втілиться у новий результат для України та всієї Європи.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський зауважив, що Нідерланди стали першою країною, яка погодила надання Україні F-16 після завершення відповідного навчання пілотів.

«Я не хотів би говорити про кількість (літаків. – Ред.), Марк сказав, що обговорюємо цифру 42, але попереду в нас буде розмова з нашими колегами з Данії. Як сказав Марк, це спільне погодження надати літаки. Думаю, буде справедливо говорити про кількість трохи пізніше», – пояснив Президент.

Водночас він зазначив, що в Україні необхідно підготувати інфраструктуру для функціонування літаків F-16, і наші військові працюватимуть над цим питанням.

Глава держави також зауважив, що, крім літаків, наша країна також потребує посилення протиповітряної оборони, особливо з наближенням осінньо-зимового періоду, коли об’єкти енергетичної інфраструктури знову стануть пріоритетними цілями для ракетних атак Росії.

«Ми як ніхто інший у світі розуміємо, що таке зима без світла. І тому є комплекс завдань, які нам потрібно розв’язувати», – сказав Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, за час повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України вже понад 6,5 тис. ракет і більш як 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських «шахедів». Абсолютна більшість із них була спрямована проти цивільних, а не військових об’єктів.

Президент України окремо відзначив лідерство Нідерландів у підтримці нашої протиповітряної оборони, що реально рятує тисячі людей, цілі міста й усю країну.

«Я дякую тобі, Марку, дякую Нідерландам, дякую людям Нідерландів за лідерство в підтримці України. За лідерство в коаліції «петріотів», за кожну надану пускову установку та ракети для ППО, для «насамсів». За кожним таким снарядом, кожною ракетою стоїть збережене життя. Ми високо цінуємо це. І дякуємо за кожну одиницю цієї зброї», – сказав Глава держави.

Він повідомив, що під час зустрічі також обговорювалося питання розширення оборонної співпраці двох країн.

Окремо Володимир Зеленський відзначив лідерство Нідерландів у глобальних зусиллях заради реалізації Української формули миру та в притягненні до справедливої відповідальності винних в агресії проти України.

«І сьогодні ми говорили про цю роботу. Коли ми всі разом відновимо після російської агресії повну силу міжнародного права й Статуту ООН, у цьому результаті буде значна заслуга вашої держави», – резюмував Президент України.