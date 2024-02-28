Ми віримо, що повага та право націй на безпеку й самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами – виступ Президента Володимира Зеленського на відкритті саміту «Україна – Південно-Східна Європа»

Дорогий пане Прем’єр-міністре Рамо!

Дорогі колеги, дорогі друзі!

Передусім я хотів би подякувати Прем'єр-міністру Рамі за всю особисту та албанську підтримку України – як військову та гуманітарну, так і політичну. Дякую за організацію та проведення цього саміту. Ми вже вдруге зустрічаємося в такому форматі – раніше ми зустрічалися в Афінах, а тепер – у гостинній Тирані.

Еді, пане Прем'єр-міністре, я високо ціную вашу гостинність і цю можливість обговорити разом, як ми можемо зміцнити наші країни, регіони і всю Європу.

Кожен розуміє: зараз час, коли визначається шлях Європи щонайменше на кілька поколінь. Ми хочемо, щоб Європа була простором, де кожен народ сам визначає власну долю. Ми бачили в минулому, як хтось намагався визначити долю інших націй. Це було й на Балканах, і на сході Європи, і в усіх інших її частинах. Зараз Путін хоче робити точно те саме. Вся його войовничість, усе, що він робить, і все, до чого він хоче змусити інші народи, – це намагання зробити новим «нормально» старий диктат – як народам існувати й на що погоджуватися чи не погоджуватись.

Тому для всіх вільних націй, для всіх нас важливо, щоб Путін та його режим програли. Бо всі його програші – це наша з вами спільна безпека.

Дорогі колеги!

Наше бачення Європи та життя в усіх її регіонах базується на принципі гідності. Однакової гідності кожної країни. Не може бути «Європи різних гідностей», коли хтось заслуговує на безпеку й мир, а чиюсь боротьбу за мир ігнорують, коли хтось заслуговує на інтеграцію в союзи та альянси, а хтось нібито повинен залишитися за бортом і чогось чекати.

Ми віримо, що повага до кожної нації, однакове право націй на безпеку та самостійний вибір своєї долі мають бути універсальними принципами. Вірю, що нашою співпрацею ми можемо це забезпечити.

Перше. Ми вважаємо, що кожна нація у Європі, яка дотримується принципів європейської та євроатлантичної спільнот і бажає бути членом цих спільнот, заслуговує на повноправну інтеграцію. Україна підтримує ваші країни на шляху інтеграції та вдячна за підтримку нашої інтеграції. Євросоюз і НАТО забезпечили для Європи найдовшу та найбільш надійну епоху безпеки та економічного розвитку. І ми всі однаково гідні бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот.

Друге. Я вдячний усім лідерам і державам, які вже підтримали нашу Формулу миру та приєдналися до глобальної роботи заради її реалізації. Очевидна перевага Формули миру полягає в її всеохопності, тобто в тому, що кожен аспект російської війни може бути розв’язаний завдяки пунктам Формули, але також і в інклюзивному характері Формули. Кожен лідер і країна можуть проявити себе в мирному процесі – не лише так звані великі держави, не лише ті, хто традиційно активний у дипломатії у Європі чи деінде. Ми прагнемо, щоб міжнародне право й глобальна стабільність базувалися на справді багатосторонніх і прозорих процесах – на рівності націй. Так само як кожен заслуговує на мир, кожен може долучитися до відновлення миру. Я запрошую вас узяти участь у першому Глобальному саміті миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії.

Третє – захист. За час повномасштабної війни ми довели, що можна вистояти та долати навіть такого ворога, який здавався одним із найсильніших у світі. Кожна нація може досягати успіху в захисті, коли різні нації співпрацюють, а люди достатньо мотивовані, щоб бути стійкими. Ми пропонуємо об’єднувати та зміцнювати такий наш досвід.

Ми пишаємося тим, що в Україні працює близько 500 оборонних компаній у різних напрямах. І кожна додає сили. Але цього недостатньо, щоб перемогти Путіна. Ми бачимо проблеми з постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою. Ми зацікавлені в копродукції з вами та всіма партнерами. Деталі представить наша урядова команда. Ми пропонуємо провести спеціальний Форум оборонних індустрій у форматі Україна – Балкани в Києві або в одній із ваших столиць.

Я дякую за спільну роботу між нашими країнами на дорогах і в портах, на залізниці й на морі. Разом з оборонними пакетами, макрофінансовою та політичною підтримкою взаємодія між нами, між сусідами, між сусідніми регіонами, між усіма партнерами стала чинником, що в поєднанні зі стійкістю наших людей в Україні не дає Путіну змоги взяти гору. Відзначу окремо й спільну роботу в Чорному морі та в Дунайському регіоні заради продовольчої безпеки. Це те, що допомагає всьому світу.

Маємо й надалі розвивати наше добросусідство. В логістиці та інфраструктурі, у торговельних та енергетичних відносинах, у політиці, у протидії російській дезінформації та російським намаганням дестабілізувати наші політичні системи. Все, що робить нас із вами добрими партнерами, водночас робить Путіна слабшим. Саме тому він так багато інвестує в розколи та кризи. Він точно знає, що служить його інтересам. Ми з вами маємо так само точно бачити, що працює заради наших інтересів. Тоді ми всі будемо захищені. Я впевнений у цьому.

Дякую вам за увагу!

Дякую за запрошення, Прем'єр-міністре!

Слава Україні!