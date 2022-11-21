Ми зараз маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Передусім варто сказати, що сьогодні професійне свято наших десантників – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Я у відповідному подарунку. Хлопці передали й попросили вдягнути. Я – із задоволенням!

Зокрема, це день 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 81-ї окремої аеромобільної бригади і 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які відзначилися при звільненні Харківщини та інших наших земель.

Це день 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка брала участь у звільненні Херсона та окупованих територій Лівобережної України. День 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка надзвичайно хоробро захищає нашу державу на Луганщині й Донеччині.

Це день підрозділів 132-го окремого розвідувального батальйону, який брав участь у звільненні Житомирщини й Київщини разом з іншими підрозділами Десантно-штурмових військ.

День бійців 148-го окремого артилерійського дивізіону, які щоденно влучно «мінусують» ворога на найбільш загрозливих ділянках фронту.

Це день 71-ї окремої єгерської бригади, яка стала частиною Десантно-штурмових військ нещодавно, але вже добре зарекомендувала себе.

Я дякую вам усім, воїни! Дякую всім українським десантникам!

Вранці у Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці мав честь вручити нагороди з нагоди професійного свята найкращим бійцям. Передав ордени «Золота Зірка» рідним наших Героїв, які віддали своє життя за Україну.

Наші Десантно-штурмові війська, як і всі Сили оборони України, сплачують надзвичайно високу ціну за те, щоб наш народ зберіг свою свободу. Тисячі українців і українок загинули в боях за нашу державу. Ми маємо завжди їх пам’ятати. Маємо завжди шанувати їхню відвагу й самопожертву.

Говорив сьогодні про внесок України в захист свободи та європейських цінностей у зверненні до Парламентської асамблеї НАТО.

Закликав країни Альянсу до конкретних дій із реалізації української формули миру, яка може надійно гарантувати мир і справедливість Україні та всій євроатлантичній спільноті.

А також закликав усі парламенти держав – членів НАТО нарешті ухвалити рішення про визнання Росії державою-терористом. Вірю, що поступово ми вийдемо на цей результат – саме так Росію сприйматимуть у світі. Саме такою, якою вона стала. Державою-терористом.

І я дякую всім членам Парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших наших позицій.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру. А саме – про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи.

Працюємо для того, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти українських атомних об’єктів. І для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції.

Дякую пану Президенту Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об’єктів. Також робимо все, щоб конференція щодо відбудови України та реалізації нашого Fast Recovery Plan, у яких Франція готова проявити лідерство, була максимально результативною.

Сьогодні нашим енергетикам довелося застосувати не тільки стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити в цей час.

Тому хочу зараз звернутися до всіх представників обласної влади та місцевих громад: будь ласка, не припиняйте комунікацію щодо раціонального споживання електрики.

Звичайно, енергетики, комунальники, рятувальники та всі, хто залучений, працюють по максимуму. Але системна шкода нашій енергетиці від ударів російських терористів настільки значна, що всім нашим людям і бізнесу варто бути дуже ощадливими й розносити споживання по годинах доби.

Станом на цей вечір особливо складна ситуація в Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині, Одещині та в деяких інших містах і районах.

Будь ласка, у тих регіонах, де найбільше складнощів день у день, і особливо в пікові години споживання, намагайтесь обмежувати особисте використання електрики. Звичайно, має бути дуже ощадливий підхід і в публічних місцях.

І ще одне.

Сьогодні вже дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. Дев’ята... Але свободі й гідності українського народу – понад тисячу років. Варто про це пам’ятати.

Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців. Але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю.

Вірю, що так і буде.

Я дякую кожному й кожній, хто підтримує нашу державу! Дякую всім, хто воює й працює заради України! Вічна слава й шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу!

Слава Україні!