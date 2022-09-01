Ми зробимо все, щоб українці, поляки і всі народи Європи жили вільно – Президент України звернувся до народу Польщі у 83-тю річницю початку Другої світової війни

Дорогі друзі!

Дорогий польський народе, брати й сестри!

Уже 83 роки відділяють нас від того ранку, який поставив Європу та світ на межу загибелі. 1 вересня 1939 року близько 4-ї ранку польське місто Велюнь зазнало страшного бомбардування. Нацистська Німеччина пішла війною проти всіх вільних націй, почавши з Польщі.

І не буде такого покоління українців, поляків, усіх європейців чи людей взагалі, які забудуть, що ніс нацизм і за що були притягнуті до відповідальності нацистські кати.

Люди вірили, що вдасться уникнути повторення тих страшних злочинів і такої жорстокої війни. Але знову був такий ранок. Тільки вже 24 лютого 2022 року, коли бомби й ракети вдарили по мирних містах. Знову ідеологія ненависті пробує захопити собі простір у Європі шляхом масових убивств і терору.

Повторюється Велюнь – у Харкові, у Миколаєві, у містах Донбасу, у Маріуполі. Повторилися спалені міста й села. Повторилася Катинь – в Оленівці. Повторилася депортація.

Але є те, що не повторилося. Ніхто не укладав злочинних пактів з ненавистю. І з першої хвилини цієї війни ми отримуємо реальну допомогу від справжніх друзів і братів, які стали нашим потужним тилом і роблять усе, щоб допомогти нам здобути перемогу.

Ми зробимо все, щоб українці, поляки й усі народи Європи жили вільно. Щоб кожне покоління наших народів, усіх європейців та людей взагалі памʼятало, що ніс рашизм і за що будуть покарані рашистські кати. Ми зробимо все, щоб ранок 1 вересня, ранок 22 червня і ранок 24 лютого не повторювалися. Ніколи знову. Ми зробимо все, щоб ненависть остаточно програла.

Ja dziękuję Wam za wsparcie! Dziękuję, drogi Andrzeju, za twoje przywództwo! Chwała Polsce! Chwała Ukraine!

Вічна памʼять усім безневинно загиблим!