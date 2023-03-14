Міцність наших сил оборони й безпеки – у міцності нашого народу – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Доволі емоційний сьогодні день. Мав честь вручити державні нагороди нашим воїнам, рідним наших воїнів на честь Дня українського добровольця. Мамі Героя України Олександра Мацієвського. Батьку й дружині Героя України Тараса Бобанича.

Чоловікам і жінкам, які боронять нашу державу, ставши на її захист за покликом чистого українського серця.

Сьогоднішніми указами відзначив 363 українських добровольців, 47 із них – посмертно.

Сотні тисяч наших людей після 24 лютого і ще з 2014 року стали українськими добровольцями та захищають Україну від російської агресії. Мільйони допомагають! Шукають усе необхідне для оборони, лікують і реабілітують після поранень, рятують після російських ударів, працюють заради України й українців. Міцність наших сил оборони й безпеки – у міцності нашого народу.

А сила українців і держави загалом ґрунтується на тому, що українці стають воїнами у вирішальний час – не губляться, а бʼються, не шукають чужого, а роблять усе, щоб вибороти своє.

Ми переможемо в цій війні. Робимо все для цього. Підтримуємо одне одного. Посилюємо державу. Об’єднуємо світ заради нашої перемоги, яка складається насправді з дій усіх, хто бореться за Україну, хто воює за нашу державу й за своїх побратимів, хто робить усе, щоб не віддати ворогу ані нашу землю, ані українську славу.

Хочу окремо подякувати за ось цей шеврон – шеврон «Да Вінчі», Героя України Дмитра Коцюбайла, який мені передала сьогодні пані Аліна Михайлова. Та за ще один шеврон від хлопців, який ось передали на церемонії. Це честь для мене. Дякую вам.

Провів засідання Ставки. Доповіді Головкома, розвідки, командувачів напрямків.

Основна увага – ОСУВ «Хортиця» і Бахмут. Є чітка позиція усієї Ставки: посилювати цей напрямок, знищувати окупанта максимально.

Далі генерал Тарнавський доповідав щодо «Таврії» – це частина донецьких напрямків, частина південних напрямків. Генерал Москальов доповів щодо ситуації для ОСУВ «Одеса». Генерал Наєв – щодо «Півночі».

Звичайно, постійно на Ставці опрацьовуємо постачання боєприпасів, зброї.

Незмінно працюємо і з партнерами, щоб посилювати тиск на Росію.

Сьогодні в Києві з візитом була пані Прем’єр-міністр Ісландії. Держави, яка допомагає політично й гуманітарно Україні, яка додає свій голос до глобальної коаліції захисників України та свободи.

Ми обговорили співпрацю на євроатлантичному та європейському напрямках, у міжнародних структурах. Одне з ключових питань – покарання держави-терориста та всіх російських убивць. Готуємося до саміту глав держав і урядів країн Ради Європи, що відбудеться в столиці Ісландії та може мати вагоме значення для притягнення Росії до відповідальності за агресію.

Сьогодні ж говорив із паном Мердоком, CEO корпорації Fox та співголовою News Corp – однієї з провідних медійних структур Сполучених Штатів Америки.

Рік тому саме в цей день під обстріл російських військових у Київській області, у Горенці, потрапила група журналістів, що працювали для Fox. Тоді загинули Пʼєр Закржевський та Олександра Кувшинова, був важко поранений Бенджамін Холл. Загалом трохи більш ніж за рік були вбиті й поранені десятки медійників. Кожне життя ми цінуємо, кожного й кожну ми пам’ятаємо.

Шануючи їх, шануючи всіх, чиє життя чи здоров’я забрала ця війна, щосили наближаємо завершення російської агресії. Покарання держави-терориста. Щосили наближаємо українську перемогу.

Слава всім, хто зараз у бою за нашу державу!

Слава всім, хто став на захист України!

Світла пам’ять і вічна шана всім, чиї життя були забрані російськими обстрілами та ударами!

Слава Україні!