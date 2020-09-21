МОЗ обіцяє виплачувати підвищені зарплати медикам вже в кінці вересня – нарада у Президента

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками уряду, щоб перевірити виконання заходів із забезпечення медичної галузі всім необхідним для протидії COVID-19 та актуалізації протиепідемічних дій.

«На якому етапі підвищення зарплат лікарів, наших медиків, які в умовах коронавірусної кризи героїчно рятують людські життя?» – звернувся Глава держави до міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Урядовець відзвітував, що лікарі отримають підвищену зарплату наприкінці вересня. Він зазначив, що нині Національна служба здоров’я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено. Міністр охорони здоров’я зазначив, що на це підвищення додатково виділено 6 мільярдів гривень до кінця року.

«Ми обіцяли медикам фінансові покращення. Ми несемо за це відповідальність. Я очікую, що уряд буде виконувати свої обіцянки перед українцями», – сказав Володимир Зеленський.

Президент звернувся до міністра охорони здоров’я з вимогою пояснити, чому досі не витрачено 100 мільйонів гривень, передбачених у бюджеті на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. Крім того, з 2,9 мільярда гривень, які були виділені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено лише 514 мільйонів гривень. Досі не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, хоча на це було виділено 5,3 мільярда гривень бюджетних коштів.

«Вже у жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень із понад 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – ні», – сказав Глава держави.

Також Президент наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці.