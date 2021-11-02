На Дніпропетровщині Юлія Соколовська перевірила готовність медзакладів до боротьби з пандемією COVID-19

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину заступник керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська разом з генеральним директором Директорату соціальної політики та охорони здоров’я Офісу Президента Оксаною Жолнович та головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним ознайомилися із забезпеченням медичних закладів, де лікують пацієнтів з ускладненнями, спричиненими коронавірусною хворобою.

Зокрема, представники Офісу Глави держави відвідали низку «ковідних» лікарень у Кривому Розі та ознайомилися з епідемічною ситуацією в регіоні. Окрему увагу приділили необхідності відпрацювання повного маршруту пацієнта, від взаємодії з первинною ланкою медицини, екстреними службами до госпіталізації та лікування.

Станом на цей тиждень у Кривому Розі з 2020 ліжок, виділених для хворих на COVID-19, зайнято понад 1700, зокрема в реанімаційних відділеннях. Тож були обговорені можливості для додаткового розгортання ліжко-місць і формування команд медиків у разі погіршення епідемічної ситуації.

Дотримуючись правил особистого захисту, Юлія Соколовська, Оксана Жолнович та Ігор Кузін побували у декількох палатах, де лікують пацієнтів з ускладненнями COVID-19, та поспілкувалися з хворими.

Окремо було акцентовано увагу на забезпеченні лікарень киснем та реанімаційним обладнанням. Наразі кисень підведений до 1914 ліжок. Потреба медзакладів у кисні повністю забезпечена шляхом закупівлі коштом державного бюджету кисневих концентраторів. А до кінця року заплановане облаштування лікарень стаціонарними кисневими станціями завдяки відповідній субвенції з держбюджету.

Юлія Соколовська також повідомила, що до кінця тижня в усі лікарні буде доправлено препарат «Ремдесивір» для лікування складних випадків, який централізовано закупило ДП «Медичні закупівлі».

Під час візиту представники Офісу Президента також наголосили на необхідності налагодження чіткої комунікації між центральними органами влади та місцевими закладами системи охорони здоров'я, щоб оперативно реагувати на потреби на місцях. Тож між НСЗУ та керівниками лікарень має бути встановлено якісний зворотний зв'язок.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін пообіцяв допомогу в забезпеченні доступу керівників у сфері охорони здоров'я з великих міст до даних системи MedData, що дасть їм змогу швидше ухвалювати необхідні рішення.

Юлія Соколовська звернула увагу місцевої влади на необхідність нарощування темпів вакцинації, адже наразі у Кривому Розі щеплено близько чверті мешканців, хоча в місті достатньо вакцин. Зокрема, Кривий Ріг забезпечений понад 30 тис. доз вакцин різних виробників, там працює 23 пункти щеплення й сім мобільних бригад.

Спільно з профільним керівництвом були розглянуті шляхи підвищення рівня вакцинації населення, яка на сьогодні є єдиним дієвим засобом запобігання ускладненням хвороби та потраплянню до реанімаційних відділень. Серед можливих шляхів – взаємодія з великими підприємствами Кривого Рогу та проведення вакцинації на робочих місцях.