На Київщині Володимир Зеленський оглянув будівництво житла для людей, які втратили свої домівки через війну

Під час робочої поїздки до Київської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва житла для людей, постраждалих від російського вторгнення, що зводиться в селі Тарасівка за кошти благодійників.

Глава держави відвідав «Містечко Хансена», яке будує компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine with love.

Глава держави разом із засновником Wasatch Group Деллом Лой Хансеном та директором To Ukraine with love Світланою Міллер, а також заступником керівника Офісу Президента Олексієм Кулебою та начальником Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченком пройшлися містечком, оглянули кілька квартир та один із будинків, що повністю готовий до зустрічі мешканців.

Делл Лой Хансен детально розповів Володимиру Зеленському про реалізацію проєкту та про подальші плани розбудови Тарасівки.

Він запевнив, що містечко площею 9 га намагаються будувати швидко, але якісно. У готових квартирах є все необхідне для комфортного проживання: меблі, сучасна техніка, текстиль та подарункові пакунки з наборами посуду. Помешкання типові, мають від 2 до 5 кімнат і можуть вмістити великі родини з 5-6 осіб. Також тут планують облаштувати квартири для дитячих будинків сімейного типу.

На території містечка також буде збудована школа на 600 учнів, дитячий садок на 70 малюків, бібліотека, публічні простори, кухня тощо.

«Я робитиму все що зможу. Радий, що маю шанс працювати з прекрасними людьми в цій прекрасній країні. Україна зараз бореться за демократію всього світу», – сказав Делл Лой Хансен, зазначивши, що підтримуватиме українців і надалі.

Глава держави високого оцінив проєкт і подякував благодійнику за підтримку.

Як поінформували Президента Олексій Кулеба та голова Київської ОВА, житло в містечку надаватиметься тимчасово на безоплатній основі внутрішньо переміщеним українцям, які втратили свої помешкання внаслідок повномасштабного російського вторгнення, членам сімей загиблих захисників, інвалідам війни, постраждалим від війни тощо.

Проєкт реалізовуватиметься в чотири черги. На першому етапі до 80 квартир у містечку заселиться 350 осіб. Загалом проєкт передбачає надання осель для 450 родин.