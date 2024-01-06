На кожен прояв російського терору буде наша адекватна відповідь – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Довгий день сьогодні – багато нарад. Плануємо наступний тиждень – важливі міжнародні події. Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби. Провів нараду і щодо безпекових гарантій – це один із ключових наших пріоритетів. Триває відповідна двостороння робота з партнерами, і сьогодні визначили, яких результатів маємо досягти найближчим часом. Провів наради і з оборонним блоком уряду – це Мінстратегпром, міністр оборони, команди міністерств. Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами. Працюємо максимально, щоб цього року наші Сили оборони й безпеки могли базуватись у значній частині своїх дій саме на нашому, українському виробництві. І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде. На кожен прояв російського терору, на кожну спробу Росії збільшити свій тиск на нашу державу, на наших людей, на наші позиції буде наша адекватна відповідь.

Цими годинами в Покровську Донецької області та в Покровському районі триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Ракети С-300. Залучені необхідні рятувальні сили, техніка ДСНС України. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про загибель понад десяти людей, і серед них – діти, на жаль… Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Удар росіян був просто по звичайній житловій забудові, по приватних будинках. Усім пораненим надається необхідна допомога. І Росія повинна відчувати – завжди відчувати, – що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити – нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями.

І ще одне.

Я хочу, як і завжди, відзначити наших воїнів на передовій – кожного й кожну, хто на бойових постах, на бойових завданнях, хто зараз у бою. Усіх, хто допомагає. Волонтерить. Тренує. Усіх, хто працює, щоб урятувати кожного пораненого. Усім максимальна вдячність! І особливо відзначу сьогодні українських прикордонників, які разом з усіма воїнами Сил оборони й безпеки б’ються на фронті та захищають нашу державу, нашу незалежність. І які проявили себе надзвичайно ефективно саме цими тижнями – і перед Новим роком, і зараз. Харківський та Краматорський прикордонні загони. Дякую вам, воїни, за вашу міцність! Зокрема, штаб-сержант Валерій Бугор та капітан Іван Таран. Бої на Бахмутському напрямку. Мар’їнський напрямок. Житомирський прикордонний загін. Зокрема, старший сержант Олексій Шлапаков. Дякую за відвагу та влучність! Воїни бригади «Сталевий кордон» – Куп’янський напрямок. Дуже інтенсивні бої та дуже важливі результати у наших хлопців. Солдат Михайло Савченко, молодший сержант Богдан Качковський та старший сержант Євген Гладков. Молодці!

Слава всім, хто б’ється! Слава всім, хто додає своєї сили до сили нашої держави!

Слава Україні!