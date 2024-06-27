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На Личаківському кладовищі Президент ушанував пам’ять загиблих захисників України

27 червня 2024 року - 09:48

На Личаківському кладовищі Президент ушанував пам’ять загиблих захисників України

У Львові Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих українських воїнів.

На Марсовому полі Личаківського кладовища Глава держави поклав квіти до могил захисників України, які полягли в боях із російськими окупантами.

Разом із Володимиром Зеленським пам’ять загиблих ушанували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Львівської ОВА Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий.

Личаківське військове кладовище – територія військових поховань у Львові. На Марсовому полі з квітня 2022 року ховають воїнів, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів.

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