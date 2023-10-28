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На Мальті Андрій Єрмак на виконання доручення Глави держави провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту

29 жовтня 2023 року - 11:31

На Мальті Андрій Єрмак на виконання доручення Глави держави провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту

На полях третьої зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на виконання доручення Глави держави провів зустріч із Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Керівник Офісу Президента подякував за підтримку Української формули миру з боку Європарламенту й висловив сподівання на його подальше активне залучення до імплементації Формули.

Андрій Єрмак високо оцінив важливі рішення, ухвалені Європейським парламентом на підтримку України та українського народу в боротьбі з російським агресором у контексті надання оборонної та фінансової допомоги.

Під час розмови також було відзначено необхідність посилення санкцій проти Росії та пошуку правових механізмів для використання заморожених російських активів.

Було констатовано значний прогрес, досягнутий Україною у виконанні семи рекомендацій Європейської комісії, який закладає важливі передумови для відкриття до кінця поточного року переговорів щодо членства України в ЄС.

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