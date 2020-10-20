На місцевих виборах «Слуга Народу» отримала найбільше мандатів по країні, і це є великим досягненням для молодої партії – Андрій Єрмак

Партія «Слуга Народу» посідає перше місце за кількістю мандатів, отриманих її представниками на місцевих виборах, які відбулися в Україні 25 жовтня. На цьому наголосив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

«Відбулися чергові (місцеві. – Ред.) вибори, які є сьогодні сигналом і ознакою того, що ми рухаємося правильним шляхом, що ми є демократичною державою», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, результат пропрезидентської партії «Слуга Народу» на місцевих виборах є великим досягненням, адже це молода політсила, яка працює лише півтора року.

«Ми півтора року працювали, і в партії «Слуга Народу» не було жодного представника в місцевих органах влади. Сьогодні ми отримаємо більшість мандатів. Тобто сьогодні «Слуга Народу» загалом по країні отримає перше місце. І це для молодої партії, якою є «Слуга Народу», дуже велике досягнення», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Водночас він вважає серйозною проблемою низьку явку на місцевих виборах. Але переважно вона була спричинена пандемією COVID-19.

«Низька явка дуже типова для багатьох європейських країн. Так відбувається і в Німеччині, й у Франції. Тому я вважаю, що сьогодні ніякого провалу немає», – наголосив Андрій Єрмак.

Окремо керівник Офісу Президента відзначив, що місцеві вибори продемонстрували позитивні плоди децентралізації.

«Сьогодні – і це дуже добре, і це відзначається експертами та нашими партнерами – багато місцевих партій, маленьких партій, які дуже добре розуміють місцеві проблеми, отримали дуже переконливі результати на місцях. Я оцінюю це як плюс», – розповів він.