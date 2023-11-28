На Одещині Президент України зустрівся з командуванням ОСУВ «Одеса», ВМС та ПвК «Південь»

У межах робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із військовим командуванням у регіоні та вручив державні нагороди.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Одеса» Андрія Гнатова щодо загальної оперативної ситуації та ведення бойових дій у межах відповідальності «Одеси». Було докладно обговорено взаємодію з Повітряними силами та роботу мобільних вогневих груп, позитивний досвід їхнього застосування та пропозиції для покращення ефективності.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо поточної обстановки в Чорному морі, російських спроб зриву вільного судноплавства, зокрема шляхом дистанційного мінування акваторії. Були обговорені кроки ВМС ЗСУ щодо здійснення протимінних заходів і гарантування безпеки «зернового коридору».

Командувач повітряного командування «Південь» Дмитро Карпенко поінформував Президента України про роботу системи ППО Одещини, прикриття з повітря обласного центру, інфраструктури «зернового коридору» та бригад, що ведуть бойові дії в межах ОСУВ «Одеса».

Співрозмовники обговорили потенціал для покращення ефективності системи ППО завдяки майбутнім надходженням західних систем протиповітряної оборони.

Президент також поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, і вручив їм державні нагороди.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України Володимир Зеленський вручив відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг» старшому солдату Миколі Бебку, капітану Володимиру Гопкалу та підполковнику Віталію Петрощуку.

Крім того, Глава держави вручив трьом захисникам ордени Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів.

«Сьогодні не маємо можливості нагороджувати масово, тому що це небезпечно. Але, впевнений, подяка вам від усіх українців буде масовою. Дякую вам за службу, за ворожі цілі, збиті завдяки вашій службі, вашій роботі. Бажаю вам перемоги, бажаю здоров’я вашим рідним і близьким», – сказав Володимир Зеленський.

Для безпеки військовослужбовців Президент передав частину нагород командирам військових формувань для вручення за місцем служби.

Військові натомість презентували Главі держави настінний годинник, зроблений з елементів збитої російської крилатої авіаційної ракети Х-555.