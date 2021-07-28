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На параді до 30-ї річниці незалежності люди мають побачити, як модернізувалася наша армія – Президент

22 серпня 2021 року - 21:47

На параді до 30-ї річниці незалежності люди мають побачити, як модернізувалася наша армія – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що останні два роки проводилася активна робота для покращення технічного забезпечення військ, і парад до Дня Незалежності України продемонструє здобутки в цьому напрямі. Про це Глава держави сказав у інтерв’ю телеканалу «Інтер», яке разом з дружиною Оленою Зеленською дав напередодні 30-ї річниці незалежності України.

Президент зазначив, що цьогоріч Україна відзначає тридцятий День Незалежності. Крім того, в ці дні в Києві відбудеться установчий саміт Кримської платформи, яка покликана сприяти деокупації півострова.

«Важливий рік, важливі саміти. Ми повинні показати все, що є в Україні – якої якості, якого рівня. Ми постійно збільшуємо бюджет для наших військових. Я цим пишаюсь… Вважаю, що люди повинні побачити, на що витрачала держава гроші», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, на параді буде продемонстровано нові танки, літаки, українські та французькі гвинтокрили, зокрема техніку Міністерства внутрішніх справ, включно з технікою прикордонників та рятувальників ДСНС.

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