На полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей, які можуть бути врятовані – звернення Президента Володимира Зеленського до Robert F. Kennedy Human Rights Foundation

Пані та панове!

Вітаю вас з України та дякую вам за підтримку нашої боротьби за свободу!

Я хочу, щоб ви знали, що означає ця підтримка. Що означає американська допомога нашому захисту проти російського терору.

Це можливість для кожного українця відчувати, що на нашій землі пануватиме свобода, а не жорстокість окупанта. Це можливість для кожного українського батька бути впевненим, що його дитина сама обере собі шлях у житті, і це буде вільне життя, а не постійний страх перед диктатурою.

Коли ми звертаємося по підтримку, це завжди звернення від людей і до людей.

24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.

1888 населених пунктів нам вже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані.

Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації! І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців... Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику, це про життя.

Іще раз повторю ці слова: це не про політику, це про життя.

Хіба не в цьому сенс справжньої демократії?

Завжди є моменти, коли треба сказати: це не про політику, це про життя. Завжди є моменти, коли треба підтримати, бо підтримка означає значно більше, ніж просто щось дати чи зробити.

Зараз саме такий час, коли підтримувати буквально означає рятувати – рятувати мільйони людей, мільйони батьків і матерів, мільйони дітей.

І я вдячний вам за те, що ви з нами. За те, що Сполучені Штати Америки справді підтримують Україну. Я вірю, що завдяки зокрема вашій підтримці ми зможемо одного дня сказати: вся Україна нарешті вільна й убезпечена від російських посягань.

Дякую вам за увагу!

Дякую за хвилю надії, яку ми з вами підняли цьогоріч разом!

Слава Україні!