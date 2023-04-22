На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищатися від російських ударів – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Повертаюся з відрядження.

Сьогодні був на Волині, у наших прикордонників, на межі, зокрема, з Білоруссю. Облаштування кордону, захист, розвиток прикордонної території – багато питань. Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави.

Вручив нагороди нашим воїнам-прикордонникам… Разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема на найтяжчих напрямках. Бахмут, загалом Донеччина… Справжні герої, які успішно виконали сотні й сотні бойових завдань.

Готуємо й нові підрозділи – підрозділи саме прикордонників, – що приєднаються до наших активних дій, до руху, який ми поступово розвиваємо.

Незмінно працюємо й над розвитком наших областей – абсолютно усіх. Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь – це важливо – і дадуть змогу гарантувати довгостроково робочі місця та економічне зростання. Впевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо. Дуже скоро.

Продовжуємо готувати й наші міжнародні кроки не лише на цей тиждень, а загалом на найближчий час. Захист України, міжнародний порядок, заснований на правилах, залишається питанням номер один глобального порядку денного.

До речі, дякую Сполученим Штатам за черговий пакет військової підтримки, про який оголошено сьогодні.

І окремо хочу відзначити сьогодні наших захисників і захисниць неба – Повітряні сили та відповідні підрозділи інших родів військ.

На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші.

Дякую всім, хто своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка зʼявилась у нашої держави!

У ніч на цю добу особливо влучними були воїни 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» та мобільні вогневі групи 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного командування «Схід». Дякую вам! Протягом доби наші воїни захищали небо Дніпропетровщини, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів…

Слава кожному й кожній, хто зараз у бою заради нашої держави, заради України!

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!