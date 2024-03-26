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На Сумщині Володимир Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади ТрО

27 березня 2024 року - 16:58

На Сумщині Володимир Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади ТрО

У межах робочої поїздки на Сумщину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування 117-ї окремої бригади територіальної оборони.

Глава держави заслухав доповіді командувача оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» генерал-майора Дмитра Красильникова та комбрига – полковника Максима Аксамитовського щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності бригади та взаємодії з сусідніми підрозділами.

Командувач 117-ї окремої бригади ТрО доповів про співвідношення сил, техніки та озброєння, поінформував про особливості та динаміку використання з боку ворога керованих авіабомб. Під час наради Президент обговорив із командувачами потреби в засобах боротьби з цим типом озброєння.

Володимиру Зеленському розповіли про організацію оборони на трьох лініях рубежів. Було обговорено актуальні потреби у зброї та техніці.

Глава держави також оглянув командний пункт бригади, зокрема відділення сил підтримки, відділення роботи ППО, пункт ухвалення рішень.

Президент поспілкувався із захисниками України та подякував їм за щоденну службу під час війни.

«Дякую вам за те, що захищаєте Україну, наш суверенітет і територіальну цілісність. Бажаю здоров’я вам, вашим родинам і, звичайно, перемоги. Від цього залежить наше майбутнє», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також висловив подяку рідним і близьким військовослужбовців, які підтримують і надихають наших захисників, а воїнам побажав міцності.

Президент нагородив військовослужбовців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

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