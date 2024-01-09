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На виконання доручення Президента проведено черговий раунд переговорів із Великою Британією стосовно двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України 

9 січня 2024 року - 22:45

На виконання доручення Президента проведено черговий раунд переговорів із Великою Британією стосовно двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України 

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака проведено черговий раунд переговорів із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. 

Українську сторону на переговорах представляв заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. 

Учасники перейшли до безпосереднього опрацювання проєкту відповідної угоди, обговорили її основні елементи та окремі тематичні блоки, а також узгодили подальший графік двосторонніх переговорів.

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