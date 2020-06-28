На виконання завдання Президента України ліквідована одна з найбільших корупційних схем за всю історію країни – Михайло Федоров

На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського Міністерство цифрової трансформації, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора, Державна податкова служба та Державна служба фінансового моніторингу зупинили протиправний механізм формування сум податкових кредитів з ПДВ для підприємців.

Після ліквідації схеми до державного бюджету за два місяці надійшло додатково 9 млрд грн.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, зокрема, через несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем, яке спотворило процеси обробки інформації.

«Ми з допомогою СБУ та Міністерства цифрової трансформації встановили, що система моніторингу ризиків, яка використовується в адмініструванні ПДВ, мала суттєву й дуже небезпечну похибку в алгоритмі роботи. Ця похибка не відповідала чинному законодавству», – розповів заступник голови Державної податкової служби України Євген Олейніков під час брифінгу в Офісі Президента.

За його словами, завдяки цій похибці шахраї могли імітувати свою відповідність критеріям безумовної реєстрації. Система вважала їх сумлінними платниками податків, тому їхні податкові накладні не перевірялися на предмет ризику.

Водночас віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що інтенсивна робота з подолання схеми тривала останні декілька місяців завдяки сумлінній роботі СБУ, новому керівництву Мінфіну та ДПС, яка вперше в історії України надала доступ для проведення повноцінного аудиту інформаційних систем.

«За нашою інформацією, це була одна з найбільших корупційних схем за всю історію України. І вона сьогодні була повністю припинена. Ми це відчуваємо по інформаційних кампаніях і атаках на керівництво Міністерства фінансів і на керівництво податкової та СБУ», – заявив віце-прем’єр-міністр.

Михайло Федоров наголосив, що сфера цифрової трансформації – це один з пріоритетів Президента України Володимира Зеленського. Цього курсу українська влада триматиметься й надалі – не лише для запровадження зручних електронних послуг, а й для боротьби з корупцією.

Зокрема, з наступного тижня запрацює державний реєстр у будівельній галузі. Крім того, цьогоріч планується налагодити електронну взаємодію з митницею для можливості відстеження товарів одразу після перетину кордонів, а також запровадити електронний акциз та програмний РРО.