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На Волині Олена Зеленська долучилася до Дня спільнодії

15 травня 2025 року - 21:36

На Волині Олена Зеленська долучилася до Дня спільнодії

Під час робочої поїздки на Волинь перша леді України Олена Зеленська долучилася до Дня спільнодії в межах Місяця обізнаності про ментальне здоров’я, який Україна та світ проводять щороку в травні. 

Захід відбувся на території Музею сучасного українського мистецтва Корсаків і охоплював зону читання, арттерапію, спортивні та інші активності. Зокрема, дружина Президента долучилася до читання «Ти як? Абетки відновлення від А до Я», розробленої Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?» і психологинею Світланою Ройз. Завантажити «Абетку» можна за посиланням.

«Напруженість, утома, тривожність – такий спектр емоцій в українському суспільстві показало останнє соціологічне дослідження "Ти як?". Безумовно, перебування в постійному стресі внаслідок ворожого вторгнення, тривозі за життя рідних людей позначається на нашому ментальному здоров’ї. Дні спільнодії існують для того, щоб допомогти людям віднайти нові сенси, відчуття спільноти, взаємопідтримки», – зазначила перша леді.

Як нагадування, що сенси поруч – у простих речах і діях, Всеукраїнська програма ментального здоров’я запустила кампанію «СенсоТека. Ти як?». У її основі – послання, що підтримують. Їх доповнюють рекомендації для піклування про ментальне здоров’я, які розробили експерти «Ти як?» та зібрали в гайди, посібники, освітні серіали, симулятори.

Дні спільнодії провели також компанії – учасниці «Бізнесу без бар’єрів» і спільнота університетів «Ти як?», що складається з 30 закладів вищої освіти з 20 областей України. 

День спільнодії – формат просвітницьких заходів Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Його мета – підкреслити, що взаємна підтримка, емпатія та відчуття спільноти є ключовими ресурсами для збереження внутрішньої рівноваги та стійкості. 

Дні спільнодії відбуваються двічі на місяць одночасно в усіх регіонах України. Цьогоріч у них узяли участь 25 тис. українців.

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