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Робоча поїздка Президента до Львівської та Волинської областей
Робоча поїздка Президента до Львівської та Волинської областей

8 липня 2023 року - 23:52

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На Волині Президент провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні

9 липня 2023 року - 12:50

На Волині Президент провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації в регіоні

Під час робочої поїздки у Волинську область Президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у регіоні.

Начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко поінформував про облаштування фортифікаційних та оборонних інженерних споруд, а також про соціально-економічну ситуацію в області.

Учасники наради заслухали доповідь командувача ОУВ «Волинь» Володимира Миронюка про обстановку в зоні оперативної відповідальності.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки державного кордону на території Волинської області.

Луцький міський голова Ігор Поліщук поінформував учасників наради про забезпечення життєдіяльності міста та про оборонні заходи в умовах воєнного стану.

Крім того, було заслухано інформацію генерального директора ДП «Ліси України» Юрій Болоховця про результати діяльності підприємства за І півріччя 2023 року.

Також під час наради йшлося про криміногенну та оперативну обстановку у Волинській області.
 

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Робоча поїздка Президента до Львівської та Волинської областей

8 липня 2023 року - 23:52
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