Над реалізацією Формули миру працюють дуже різні країни, але всі вони поважають незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України – Андрій Єрмак на форумі «Україна. Рік 2024»

На першому інавгураційному Саміті миру на рівні лідерів держав буде дано старт роботі над спеціальним документом – планом досягнення справедливого миру в Україні на основі пунктів Формули миру. Цей документ може бути переданий представнику Росії на другому Саміті миру, якщо він буде готовий його прийняти та закінчити війну. На цьому наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час участі в панельній дискусії на форумі «Україна. Рік 2024».

«У нас було завдання від Президента – побудувати стосунки зі всім світом, розповісти, що таке війна Росії проти України, і, безумовно, якщо не залучити на свою сторону, то щоб країни знали правду, здійснювали тиск на Росію, деякі – ізолювали Росію», – повідомив Андрій Єрмак.

Крім того, за його словами, Україна мала запропонувати світові свій мирний план, щоб не розглядати мирні ініціативи інших країн з неприйнятними для нашої країни умовами.

«Це абсолютно наше право, тому що війна відбувається саме в Україні. Тому план, за яким увесь світ бачитиме перспективу побудови нової архітектури, мав з’явитися саме в Україні», – зазначив він.

Також Формула миру – це можливість України брати участь у забезпеченні глобальної безпеки у різних сферах: продовольчій, екологічній, ядерній тощо.

Тому, як наголосив Андрій Єрмак, 10 пунктів Формули миру не випадкові, а базуються на нормах міжнародного права та принципах Статуту ООН, і кожен із цих пунктів так чи інакше відображає вже проголосовані резолюції Генасамблеї ООН.

«Тому сперечатися з цим планом дуже важко, адже це означитиме, що хтось сперечається з основами міжнародного права», – додав він.

На його переконання, єдина країна, яка не погоджується з Формулою миру, – це Росія, тому що вона є країною-агресором, яка розпочала війну проти України.

Як розповів Андрій Єрмак, у межах роботи щодо реалізації Формули миру вже відбулося десять зустрічей на рівні послів і дипломатичних представників держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та чотири зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки й політичних радників лідерів кран світу: у Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі. У останній такій зустрічі взяли участь представники 81 країни та міжнародної організації.

«Кожна така зустріч розкривала для країн зміст Формули миру. І результатом стало створення робочих груп за кожним із пунктів, до яких долучилися представники країн», – повідомив керівник Офісу Президента та додав, що окремим здобутком стало залучення до роботи представників Глобального Півдня: Нігерії, Аргентини, Мексики та інших.

За його словами, ці робочі групи країн працюють над тим, щоб кожен пункт Формули миру перетворився на конкретні спільні напрацювання на базі Української формули миру. І на зустрічах радників на Мальті та в Давосі були презентовані напрацювання за кожним із 10 пунктів.

«Ми свою роботу закінчили. І наступного дня під час зустрічі Президента України та Президента Швейцарії вони домовилися про проведення першого – інавгураційного Саміту миру на рівні лідерів», – повідомив Андрій Єрмак.

Як зазначив керівник Офісу Глави держави, інавгураційний Саміт миру відбудеться найближчим часом у Швейцарії, запрошення на нього будуть відправлені понад 160 країнам.

«Дуже важлива особиста зустріч лідерів, на якій буде зафіксовано те, про що ми говорили всі ці місяці на рівні послів та радників. Тому що за столом зібрані різні країни, у яких і різна мотивація, і різні думки, як припинити цю війну та повернутися до сталого справедливого миру. Але в чому вони єдині? І це дуже важливо. Вони всі поважають нашу незалежність, нашу територіальну цілісність у міжнародно визначених кордонах 1991 року, вони всі поважають наш суверенітет. Вони готові долучитися в різних формах до того, щоб усе це було відновлено», – акцентував Андрій Єрмак.

Тому, за його словами, сьогодні триває робота над документом, який міг би стати результатом першого Саміту миру.

«Після першої зустрічі ми беремо певний час для того, щоб підготувати на основі нашої Формули спільний план відповідальних країн світу, який передбачатиме відновлення (територіальної цілісності України. – Ред.) і подолання криз, які створила ця війна», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що на другий глобальний Саміт миру можна буде запросити представників Росії та представити їм цей спільний план, якщо «той, хто представлятиме на той час країну-агресора, захоче припинити цю війну й повернутися до справедливого миру».

Щодо гарантій безпеки, то, як відзначив Андрій Єрмак, з попереднього досвіду Будапештського меморандуму та Мінських домовленостей були зроблені висновки, тож двосторонні угоди мають містити юридичні зобов’язання.

«Ми віримо в конкретику, віримо в юридичні зобов’язання, і саме на цьому будуються договори, які ми вже уклали з шістьма країнами. Вчора були підписані два нових договори – з Канадою та Італією. Я думаю, що найближчим часом ще декілька країн підпишуть ці угоди», – повідомив він.

Керівник Офісу Глави держави зазначив, що в кожній з цих двосторонніх угод зафіксована підтримка майбутнього України в НАТО та Європейському Союзі.

«Ми зоглядаємо це як проміжний етап до повноцінного членства в НАТО. І це вже конкретна робота щодо нашого вступу в Альянс. Тому що кожна така угода містить підтвердження підтримки вступу України на цьому шляху та адаптацію і законодавства, і військової промисловості, і військового потенціалу до стандартів НАТО. Тому підписання цих угод – це вже відкритий процес вступу України в Альянс», – резюмував Андрій Єрмак.

Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен, який є співголовою Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, під час відеовключення зазначив, що наша країна витримала повномасштабне російське вторгнення, дала відсіч агресору і протягом двох років війни зберігає свою незалежність. Тож тепер союзники України мають продемонструвати, що всі зусилля українського народу не були марними.

«Ми маємо забезпечити Україну всім необхідним, щоб вона завдала Росії поразки на полі бою», – сказав він, укотре наголосивши на недоцільності обмежень щодо постачання нашій країні далекобійної зброї.

Андерс Фог Расмуссен заявив, що підписані двосторонні угоди про безпекові гарантії чітко продемонструють Президенту РФ Володимиру Путіну, що партнери підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

«Безпекові гарантії також мають забезпечити безпекові потреби України на шляху до Європейського Союзу та НАТО. Зрештою, безпека Європи також залежить від вступу України до ЄС і НАТО. І саме над цим ми зараз і працюємо», – розповів ексгенсек НАТО.

Андерс Фог Расмуссен також висловив переконання, що дорога до стабільного миру потребує поразки Росії та інтеграції України до Північноатлантичного Альянсу.