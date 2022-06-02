Надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС продемонструє єдність європейських держав – Володимир Зеленський

Україна очікує надання статусу кандидата на членство у Європейському Союзі, адже це рішення буде демонстрацією єдності європейських країн і дасть нашій державі додаткову мотивацію для захисту демократичних цінностей. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі у Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC.

«Ми всі розуміємо, що питання членства у Європейському Союзі вирішується не за один день і не за місяць. Зараз однією з таких мотивацій для наших людей є віра в те, що Європа справді вважає нас рівними, сильними, потужними. Такою мотивацією є кандидатство у члени Європейського Союзу», – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання модератора.

Глава держави наголосив, що єдність українського народу – це важлива зброя під час протистояння агресору.

«Об’єднання народу залежить від мотивації. Коли на нас дивиться весь світ, уся Європа й нас підтримують – це велика мотивація. Якщо ви не будете втомлюватися нас підтримувати духом, силою, політично, український народ теж не втомиться захищати ці самі цінності», – сказав Президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, попри висловлювання лідерів окремих європейських країн статус кандидата на членство в ЄС має для України особливе значення.

«Для когось із лідерів це дрібниця. Для членів Європейського Союзу – це пройдений етап, а для нас – мотивація. Не забувайте про такі мотивації», – зауважив він.

Глава держави наголосив, що одним із результатів російської агресії стало об’єднання європейських держав навколо України, і сьогодні дуже важливо зберегти цю єдність.

«Сьогодні, коли обговорюється санкційний пакет, коли обговорюється рішення щодо виділення допомоги Україні, починаються сигнали щодо розколу, щодо тих чи інших кроків деяких держав. Я вважаю, що не можна втратити це об’єднання, бо воно коштувало багатьох речей», – сказав Володимир Зеленський.