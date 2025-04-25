Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні – ППО. Постачання в Україну систем ППО, постачання ракет для ППО. Наші домовленості з нашими партнерами. Контракти. Наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців.

Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатися досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки – згоди щодо «петріотів» для України. Ми готові купити необхідну кількість систем «Петріот» для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді стосовно «петріотів».

Сьогодні ми разом із дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей. Мої щирі співчуття. Зруйновані звичайні будинки. Рятувальна операція тільки нещодавно закінчилась. Були на місці більш ніж 50 представників посольств та 11 представників міжнародних організацій. Ми разом ушанували пам’ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї. Я дякую всім державам, які разом з Україною в таких обставинах, у такі моменти: Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія й регіон Тихого океану, Північна Америка – усім партнерам хочу подякувати за підтримку зараз. Також – усім міжнародним організаціям, які допомагають нам, які допомагають нашій державі, які підтримують українців. І окремо я хочу подякувати також усім журналістам – українським та іноземним, кожному блогеру, подкастеру, усім, хто поширює у світі правду про те, що відбувається у нас, в Україні, і про те, як ми потребуємо миру.

Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі – зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або нашу пропозицію – будь-яку, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім – достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала. Нарешті.

Слава Україні!