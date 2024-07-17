Нам потрібен цей крок – крок, який змусить Росію шукати миру – виступ Президента України на засіданні уряду Великої Британії

Дуже дякую, шановний Кіре, шановний Прем’єр-міністре!

Шановні члени Кабінету міністрів!

Для мене і для всіх українців дуже символічно й важливо мати таку сильну підтримку й довіру від Сполученого Королівства – це перша така зустріч британського Кабінету міністрів. Дуже вам дякую.

Я щиро сподіваюся, що цей початок роботи нового уряду Великої Британії відкриє ще більше спільних можливостей для нас – України та Великої Британії.

З перших днів цієї російської війни наш народ відчував, що Британія, ваш народ не лише стоятиме поруч із нами, а й допоможе наблизити перемогу.

І я вдячний, що британська самоповага та ваша любов до життя завжди відображалися у вашому лідерстві – по-справжньому значущому та корисному.

Британія робила хороші кроки, і кожен ваш новий крок зміцнював наших чоловіків і жінок на передовій, наші успіхи, передусім у Чорному морі, збільшував наші політичні можливості та нашу стійкість як нації, армії та всього суспільства.

Звісно, Росія боїться такої підтримки.

У Москві знають, що ви в Лондоні маєте змогу ухвалювати рішення, які можуть привести цю війну до завершення. І це буде правильне завершення – справедливе й чесне.

Ми повинні пам'ятати, що в багатьох аспектах Росія слабша. Їхня розвідка слабша. Їхня дипломатія перетворилася на прості хабарі, брехню або погрози. Економічно вони не є сильними.

Єдина конкурентна перевага, яка ще залишилася в Путіна, – це великий запас зброї радянських часів, гроші та повна зневага до людського життя. Досить небезпечна суміш.

Ми повинні позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше зброї.

І за його зневагу до людського життя він повинен заплатити – своїми втратами та своєю поразкою.

Як ми можемо це забезпечити?

Зараз нам не вистачає головної відповіді на це питання. І це – наша далекобійність.

Захищаючи Україну від російського наступу на Харків у травні – червні, ми довели, що можемо зупинити будь-яку спробу Росії розширити війну, якщо будуть зняті обмеження на використання західної зброї проти російських військових.

Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб.

Путін не соромиться бомбардувати житлові квартали, міські площі, лікарні та школи. Росія використовує близько 3500 керованих авіабомб на місяць. Збити їх усі неможливо.

Але можна знищити всі носії авіабомб. І я прошу вас проявити в цьому своє лідерство і, будь ласка, переконати інших партнерів зняти обмеження. Нам потрібен цей крок – крок, який змусить Росію шукати миру.

Пане Прем'єр-міністре!

Я хотів би високо оцінити ту енергійність, із якою ви розпочали роботу нового уряду.

І вчора ми вже мали дуже продуктивну зустріч – дуже вам дякую – із представниками оборонно-промислового комплексу. Там були також міністри оборони й торгівлі. Зустріч була справді предметною. І я сподіваюся, що зараз ми будемо працювати ще активніше.

Справді, під час упровадження змін важливо не втрачати жодного дня, і що швидше ви дієте, то більших результатів ви досягнете.

І той самий принцип стосується тиску на Росію за війну: ми маємо бути максимально енергійними, щоб агресор не міг використати жодного дня для того, щоб пристосуватися до тиску на нього.

Я дякую Британії й усім партнерам, які забезпечують реальну силу санкцій проти Росії і які працюють разом із нами над рішенням, яке дозволить всі прибутки від заморожених російських активів використовувати для захисту від російської агресії, а пізніше дозволить ці активи конфіскувати. Це також справедливо.

І я хочу підкреслити, що сьогодні відчуття безпеки для кожної людини не може бути відокремлене від загальної безпекової ситуації в країні та здатності держави захищати себе. Я ціную ваше завдання зробити Британію та всю Європу більш безпечними та захищеними. Я сподіваюся, що ви досягнете успіху. Наша двостороння безпекова угода з Великою Британією була першою та багато в чому взірцевою для інших угод. Ми в Україні надзвичайно вдячні за таке лідерство. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти основних цілей нашої угоди за роки роботи вашого уряду. Я дуже ціную те, що наші міністри щойно підписали договір про оборонно-промислову підтримку, практичний документ. Ми повсякчас повинні пам'ятати, що співпраця у сфері безпеки та оборони між Україною та Великою Британією завжди має значення. І, звичайно, я запрошую вас, Кіре, відвідати Україну. Дуже вам дякую. Коли у вас буде змога приїхати в Україну, ви побачите, що для всіх українців це привілей, і ми дуже вдячні Великій Британії, всім вам, усій вашій нації. Ще раз дякуємо. Ми можемо опрацювати якомога більше деталей наших домовленостей, щоб наші люди – українці та британці – могли відчути результати якнайшвидше.

Ще раз дякую вам! Дякуємо за запрошення від вашої сильної команди! Дуже дякую!

Слава Україні!