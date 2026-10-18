Нам потрібні тристоронні переговори між Україною, Америкою та Росією – онлайн-виступ Президента в Hudson Institute

Дуже дякую. Дякую за ваші слова підтримки.

Дорогі друзі, шановна спільното Hudson Institute!

Дякую за вашу увагу до нас, до України, та за те, що ви намагаєтеся зрозуміти, що насправді відбувається.

А також дякую всім, хто сьогодні тут, у цій залі, та всім, хто дивитиметься нашу розмову.

Важливо, щоб якомога більше людей знали факти та розуміли, що ми можемо зробити.

Якраз перед нашою з вами зустріччю ми з моєю командою говорили з представниками Президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Ось чому я трохи запізнився. Перепрошую за це. Ми обговорили результати зустрічей в Норвегії, в Осло та Санкт-Петербурзі, а також те, як досягти прогресу в дипломатії в листопаді.

Ми домовилися провести тристоронню зустріч – Україна, Сполучені Штати та Росія – на рівні команд. І сподіваємося, що так і буде. Плануємо зустрітися в першій половині листопада. І звісно, якомога раніше. Проте ми готові зустрітися в будь-який день, навіть завтра. Але все залежить від росіян.

Ми також очікували на тристоронню зустріч у жовтні. Але цього не сталося, бо росіяни вигадали чергову причину, щоб не зустрічатися.

Тепер усім нам потрібно зосередитися на тому, щоб ці зустрічі відбулися. Звісно, разом, звісно, з Америкою, звісно, з Європою та всіма нашими іншими партнерами. Нам потрібні ці зустрічі, і нам потрібна дипломатія, щоб рухатися вперед. Та чи можуть ці зустрічі відбутися без Америки або без американського тиску на Росію? Напевно, ні. Саме тому ми дуже розраховуємо на те, що ви, Америка, й надалі триматимете це питання в пріоритеті на всіх рівнях. Нам потрібні тристоронні переговори між Україною, Америкою та Росією. І Європа теж має стати учасником цієї розмови. І нам потрібно перейти від тристоронніх переговорів на технічному рівні до зустрічі лідерів, адже ключові питання можна вирішити лише на цьому рівні.

І сьогодні у нас також є важливі новини про наших людей. Відбувся обмін полоненими, і ми повернули додому, в Україну, 270 наших людей із російського полону. Багато хто з них перебував в абсолютно жахливих умовах. Дехто був у полоні ще з 2022 року.

Тож сьогодні для нас це дуже хороша новина – для наших людей і для всіх наших родин, адже наші люди вдома. На жаль, поки що це єдина хороша новина. Дві інші новини не такі хороші.

По-перше, обмеження швидкості для Starlink і Starshield досі діють. Швидкість не відновили.

А постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних ракет досі затримується. Ми чекаємо на перехоплювачі, щодо яких уже була домовленість. Але вони досі не надходять. Сподіваюся, що все вже в дорозі. І це справжня проблема для нас, бо росіяни атакують нас майже щодня. Росія завдає по нас масованих ударів.

Отже, це стан справ на сьогодні. І все це відбувається, поки ми продовжуємо досить успішні операції на фронті. Ми й далі тримаємо оборону. Стало складніше – частково через політику щодо Starlink і Starshield та обмеження швидкості. Але наша лінія фронту й далі тримається. І ми робимо все можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу логістики, і продовжуємо захищатися. І я пишаюся тим, наскільки сильні наші люди.

І я дуже хочу, щоб наші відносини – між Україною та Америкою, а також з усіма іншими нашими партнерами – були такими ж міцними. Якомога міцнішими. Міцними, справді дружніми й, звісно, без непорозумінь. Бо без Америки – сильної Америки та Америки, якій не байдуже, що відбувається у світі, – світ однозначно був би гіршим.

Цими днями люди запитують, чому Україна говорить зі світом більш відкрито і прямо. Відповідь проста. Ми хочемо, щоб нас розуміли люди. І я маю на увазі саме людей – люди, суспільства, народи, якомога більше людей.

А коли люди розуміють, що насправді відбувається, політичні лідери можуть обрати сильніший шлях – той, який справді може наблизити мир. А миру ми хочемо понад усе.

І я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова допоможе людям в Америці краще зрозуміти нашу позицію та побачити, чого ми можемо досягти завдяки дипломатії.

Щиро дякую.

Слава Україні!