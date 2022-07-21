Нас хочуть знищити як народ, але ми об’єднуємось і боремося за наше життя – Олена Зеленська в інтерв’ю El Pais

Дружина Президента України Олена Зеленська дала інтерв’ю одному з найвпливовіших видань іспаномовного світу – El Pais. Перша леді з’явилася на обкладинках одразу двох його версій: щоденної газети та недільного тижневика El Pais Semanal, де вийшло її розгорнуте інтерв’ю про терор, який чинить Росія в Україні, та відновлення після нього.

«Нас просто хочуть знищити як народ. Росіянам не подобається сам факт нашого існування, наша любов до свободи, наш опір. Вони б хотіли, щоб ми були їхніми підданими. Ми ж хочемо мати майбутнє, у якому зможемо існувати як нація та бути вільними. Це відкритий терор, який вони влаштовують, щоб ніхто й ніде не почувався в безпеці. Сіють страх, щоб ми не сміли підняти голови. Але росіяни отримують зворотну реакцію: ми об’єднуємося й попри все чинимо опір та боремося за наше життя», – сказала вона.

Журналіст зазначив, що, працюючи в Україні, фактично від кожної людини чує історії про втрати і вражений неймовірними стражданнями українців. Відповідаючи на запитання про те, чи можна вилікувати такі психологічні травми, Олена Зеленська поінформувала, як просувається реалізація Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яку вона ініціювала:

«Я співпрацюю з першими леді США та Ізраїлю, чиї країни мають досвід у посттравматичному лікуванні сімей, які постраждали від війни. З Ізраїлем ми вже провели онлайн-навчання для ста психологів, іще 25 фахівців проходять тренінги безпосередньо в Ізраїлі, щоб потім повернутися в Україну та поширити свій досвід серед колег. Ми перебуваємо в епіцентрі війни, але боротися з її наслідками маємо почати вже зараз», – наголосила перша леді.

Дружина Президента подякувала світовій спільноті за допомогу Україні й зазначила: «Ми хочемо знати, що світ бачить: наша боротьба – справедлива. Я хочу подякувати всім за підтримку в ці жахливі місяці. Жодна війна не буває чужою – це могло статися з вами також».

Довідка. El Pais є найбільшою за накладом щоденною газетою Іспанії, видається з 1976 року. Має зарубіжну версію, що розповсюджується в Латинській Америці та є одним з найвпливовіших видань в іспаномовному світі. Окремим накладом виходить тижневик El Pais Semаnal.