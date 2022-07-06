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Наше завдання номер один – допомогти дітям, які пережили війну – Олена Зеленська в інтерв'ю тижневику TIME

7 липня 2022 року - 19:37

Наше завдання номер один – допомогти дітям, які пережили війну – Олена Зеленська в інтерв'ю тижневику TIME

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю американському тижневику TIME. Журнал розмістив фото дружини Президента України на обкладинці з підписом «Її війна».

Олена Зеленська розповіла про досвід українців, які переживають російське вторгнення.

«Що робити нашим дітям зі страшним досвідом російської агресії? Цих дітей не виховували для війни, не вчили ненавидіти. Таких дітей – тисячі. Допомогти їм зцілитися – це завдання номер один», – сказала вона, розповідаючи про Національну програму психічного здоров’я та психосоціальної̈ підтримки, яка покликана допомогти українцям зі стресовими розладами, спричиненими війною.

Олена Зеленська зазначила, що мільйони українських сімей (за даними МОЗ – 44%) нині розділені, що також позначається на загальному психологічному стані.

TIME – щотижневий американський журнал, який видається з 1923 року у Нью-Йорку та вважається одним з найавторитетніших видань світу.

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