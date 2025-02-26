Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за сьогодні.

Ставка. Дуже хороші деталі щодо наших дронів, нашого виробництва. Були доповіді, які додають упевненості. І це важливо.

Звісно, аналізуємо, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів: Америка, Європа, інші частини світу. Що незамінне, що можна замінити. Ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені в будь-якому разі. І це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії – для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир.

Була доповідь Головкома Сирського – фронт та Курська операція. Я вдячний усім нашим воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують. Особливо відзначу 33-й і 225-й штурмові полки.

І скоро сьомий місяць, як наші хлопці тримають буферну зону на території агресора, у Росії, вже майже звикли до Курської області. Наша «Вісімдесятка» – 80-та окрема десантно-штурмова бригада – я дякую всім вам, воїни! Хороші результати на Курщині.

Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки – це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь із президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру.

Говорив сьогодні із Прем’єр-міністром Португалії. Всі наші зусилля координуємо з якнайширшим колом партнерів. Європейці мають бути частиною всіх дипломатичних зусиль, які стосуються Європи, і це питання не просто про те, що зараз, це має бути завжди саме такою практикою: Європа ніколи не має бути десь позаду – друго- чи третьорядною. Я подякував Португалії за незмінну підтримку, і ми погодили подальші контакти.

І ще.

Сьогодні підписав укази для відзначення наших людей: військових, цивільних, чоловіків, жінок – тих, хто захищає нашу державу, захищав нашу державу. Зокрема, Ірину Цибух, бойового медика, дуже відому людину, на жаль, посмертно відзначив званням Герой України. Пам’ятаємо. Пам’ятаємо абсолютно всіх, хто боровся заради нашої держави, заради наших людей – заради самого права українців жити своїм життям на своїй землі. Це право українців не підлягає сумніву. Гарантії миру та безпеки. Суверенітет нашої держави. Територіальна цілісність. Заради цього працюємо. Дякую всім партнерам, які підтримують. Дякую всім нашим людям, які вірять в Україну.

Слава Україні!