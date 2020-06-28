Наші скоординовані дії були правильними – Президент про розвиток коронавірусної пандемії

Уже другий день поспіль кількість українців, які одужали від коронавірусної інфекції, значно перевищує кількість тих, хто захворів. Про це йшлося на традиційній нараді з представниками уряду та правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

«Хоч цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно й по звітах кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації», – наголосив Глава держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні «Софія», екіпаж якого перебуває на карантині. За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена в більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці перевіряють на предмет роботи дитячі табори, які не отримали дозволу на відкриття у зв’язку з пандемією. Також Нацполіція за останню добу виписала 235 протоколів у зв’язку з порушенням карантинних заходів в установах, закладах громадського харчування, місцях торгівлі. В цілому від початку перевірок було складено майже 18 тис. адмінпротоколів на 6,6 млн грн.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції. Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язати видачу результатів до додатку «Дій вдома». Це дасть змогу зменшити час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України.

Додатково Владислав Криклій доповів, що контролює перебіг робіт щодо підйому танкера «Делфі» в Одесі, за умови ясної погоди та відсутності хвиль роботи будуть завершені до 20 липня.

