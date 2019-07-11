Настане день, коли Крим повернеться до України – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що тимчасово окупований Крим повернеться під контроль української влади. Про це він заявив під час зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад Турецької Республіки в рамках офіційного візиту до Туреччини.

«Я точно знаю, що настане день, коли Крим повернеться до України, і роз’єднані кримськотатарські родини зберуться за одним столом. І пісня «Ей гузель Кирим» лунатиме тільки як давній спогад про всі тяжкі випробування, що випали на долю вашого народу. І надалі в його історії будуть лише щасливі світанки», – зазначив Глава держави.

Як нагадав Президент України, 75 років тому радянський режим вчинив жахливий злочин – здійснив депортацію кримських татар з території півострова. А 2014-го лихо повернулося. І сьогодні Росія зразка 21-го століття знову несе біль та горе на кримську землю, вдаючись до ганебних репресій.

«Багато кримських татар були змушені знову залишити рідний дім. А ті, хто залишився, страждають від арештів, обшуків та постійних утисків: від заборони проводити мітинги 18 травня і вшановувати пам'ять жертв депортації до намагань взагалі вас не помічати; коли у публічній риториці місцевої влади та ЗМІ постійно кажуть «татари» і навмисно пропускають слово «кримські», чим нехтують вашою ідентичністю», – наголосив він.