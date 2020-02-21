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Наступний Кабінет Міністрів має стати урядом для людей – Президент

4 березня 2020 року - 18:32

Наступний Кабінет Міністрів має стати урядом для людей – Президент

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради подання на призначення Прем’єр-міністром України Дениса Шмигаля.

«За ці роки у нас було дуже багато урядів – уряд технократів, уряд казнокрадів, уряд порятунку, уряд «крепких хозяйственников», уряд порятунку «крепких хозяйственников» тощо. Вірю, що у нас нарешті з’явиться саме уряд для людей», – зазначив Глава держави на позачерговому засіданні Верховної Ради.

«Попередній уряд робив усе можливе, але сьогодні українцям потрібен уряд, який зробить неможливе. Сподіваюсь, саме таким і буде наступний Кабінет Міністрів України», – наголосив Володимир Зеленський.

Верховна Рада підтримала подання Глави держави – за призначення Дениса Шмигаля Прем'єр-міністром України  проголосував 291 народний депутат.

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