Наступний рік стане часом глобальних рішень, і Україні потрібно вміти вплинути на них і досягти своїх цілей – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Коротко про цей день.

Ставка – особлива, підсумкова за рік. І про рік наступний. Те, що було зроблено цьогоріч. І те, що потрібно буде зробити наступного року. Була доповідь Головкома, Генштабу. Також представлений план наших дій на рік 24-й.

Була доповідь розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Про те, до чого окупанти готуються. Та загалом про ситуацію – про загальні військово-політичні очікування та можливі події у світі.

Попри все, що буде відбуватись в інших країнах, попри будь-які політичні зміни та настрої, нам потрібен достатній потенціал, щоб робити своє. Щоб досягти своїх цілей. Зрозуміло, що наступний рік стане часом багатьох рішень – глобальних рішень. І Україні потрібно вміти вплинути на них – уміти досягти своїх цілей. Будемо боротись за наш вплив, за справедливість для України, і я вдячний усім лідерам, які допомагають, які з нами від 24 лютого й будуть з нами у 24-му році.

Сьогодні увесь день – доповіді щодо ліквідації наслідків російських ударів. Загалом лише від учорашньої російської атаки постраждали більше 120 наших міст і сіл. 39 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Дуже важливо, щоб була надана вся необхідна допомога постраждалим – тим, чиї будинки та квартири пошкоджені терористами. Це важливо відпрацювати і на урядовому, і на місцевому рівнях. Українські рятувальники, лікарі, поліцейські, усі працівники комунальних підприємств, які задіяні. Я дякую вам за допомогу людям, за те, що ви працюєте цілодобово, аби зберегти якнайбільше життів!

Зараз у Харкові знов триває рятувальна операція – 17 людей постраждали від чергового удару. І за кожен такий удар по Харківщині, по нашій Херсонщині, по містах і селах Донеччини, Запорізької області… За всі удари по Одесі, по Сумщині, по Києву й усіх інших наших містах і регіонах. За кожен «шахед», за кожну російську ракету буде справедлива відповідальність держави-терориста. І політична, і дуже практична.

Ми готуємось у наступному році зробити більше зброї. Ми вже маємо чіткий графік нашої міжнародної роботи в січні. Ми працюємо з нашими партнерами над рішеннями, яких потребує кожен український воїн, увесь наш народ, наша держава. І ці рішення будуть – будуть сильними.

Я хочу окремо подякувати всім партнерам за нову оперативну роботу для посилення нашої ППО. 24/7 працюємо не тільки ми у вільному світі – і це важливо. Важливо, щоб протидія терору не припинялась ані на день. Щоб Росія не змогла виграти нічого в цій війні. І так буде.

Я дякую всім нашим воїнам! Я дякую всім, хто працює заради нашої держави й людей!

Слава Україні!