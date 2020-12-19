Наступного року буде побудована дорога М-30, яка з'єднає захід і схід України – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у 2021-му, у 30-річчя незалежності України, у межах програми «Велике будівництво» планується відкрити найдовшу трасу в країні – М-30 – від Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської області.

«Вся наша філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні – 1400 кілометрів. Вона буде йти зі Стрия, але доходити поки що тільки до Покровська, тому що 200 кілометрів цієї дороги – на тимчасово окупованій частині Луганської області», – зазначив Глава держави під час робочої поїздки на Запоріжжя.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що частина траси була відновлена у 2020 році, решту відновлюватимуть у наступному. За його словами, навіть без урахування 200 км на тимчасово окупованій території ця траса – все одно найдовша в Україні.

«Зараз в Україні найбільша за протяжністю дорога становить 800 кілометрів», – наголосив він.

Володимир Зеленський також зазначив, що у 2020-му побудовані всі 238 кілометрів доріг державного значення в Запорізькій області, які було заплановано зробити цьогоріч. Наступного року хочуть побудувати 300 км доріг.

«І це майже на сто відсотків закриє всі державні магістралі в Запорізькій області», – сказав він.

Кирило Тимошенко зауважив, що наступного року в Україні продовжиться зведення мостів у межах Національної програми «Велике будівництво».

«По «Великому будівництву» у Запорізькій області та загалом по країні зроблено багато проектів. Стан виконання – фактично 95% шкіл, 93% дитячих садочків, спортивні об’єкти, місцеві дороги. Все закінчимо, як обіцяли. Є проекти, які не встигають завершити до кінця року, їх протягом одного-двох місяців закінчать», – резюмував він.