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Наступного тижня Володимир Зеленський відвідає США

19 вересня 2024 року - 20:00

Наступного тижня Президент України Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Глава держави виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, а також з українською громадою. На полях Генасамблеї Президент проведе двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом і представить йому План перемоги. Глава Української держави розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Володимир Зеленський також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

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