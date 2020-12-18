Не вагайтеся, сумнівайтеся, слухайте, але не слухайтеся беззаперечно – Президент дав три поради учасникам онлайн-форуму Національної ради дітей і молоді

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у Всеукраїнському онлайн-форумі Національної ради дітей і молоді – 2020 «Лідерство. Натхнення. Fun».

Відкриваючи форум вітальною відеопромовою, Глава держави зазначив, що цей захід об’єднав близько 15 тисяч лідерів шкільного самоврядування. Президент дав молоді три поради. Перша – не вагатися та впевнено йти до кінця. Друга – сумніватися в усьому.

«Я вас заплутав? Окей, треба пояснити. Правда й парадокс у тому, що вам однаково можуть заважати як постійні сумніви, так і надмірна самовпевненість. Ви запитаєте: коли ж тоді користуватися першою порадою, а коли – другою? І тут я міг би сказати, що ви ніколи не дізнаєтесь, чекає на вас успіх чи невдача, допоки не спробуєте», – наголосив Президент.

Тому, за його словами, щоб зрозуміти, як саме діяти, треба пройти власний шлях – «з перешкодами, стінами, скепсисом, зачиненими дверима та розставленими граблями».

Третя порада молоді від Володимира Зеленського – слухати, але не слухатися беззаперечно.

«Дивіться, але не засліплюйтесь. Шукайте приклади для наслідування, але не кумирів. Ставте перед собою амбітні цілі, але не ставайте їхнім цілодобовим рабом. А найголовніше: пам’ятайте, що будь-які слова й поради, навіть сказані вище, – не істина в останній інстанції і не пряма вказівка до дій», – сказав Глава держави.

Він наголосив, що молодь є надією України, адже народилася в незалежній, демократичній державі, у цифровому світі, у новому тисячолітті, коли ще навчаючись, у школі можна створити успішний стартап, виступити на Генасамблеї ООН, стати відомим для мільйонів людей просто завдяки камері на телефоні та своїй фантазії.

«Ви самі все чудово знаєте. Розумієте, чого хочете. Ви розумні, талановиті, амбітні та сміливі. Тому єдине, що я можу сказати на завершення, – у вас точно все вдасться», – зазначив Володимир Зеленський.

Всеукраїнський онлайн-форум Національної ради дітей і молоді об’єднає тисячі підлітків у віці 13-17 років, які навчаються в закладах освіти з усієї України та прагнуть самовдосконалюватися.

Під час форуму підлітки разом з відомими спікерами, мотиваційними тренерами, блогерами, бізнесменами та зірками шоу-бізнесу розвиватимуть свої навички успішного життя.

На форумі виступлять: письменник, тренер з розвитку бізнесу Іцхак Пінтосевич, засновник соціального проекту зі зміни культури харчування Євген Клопотенко, відеоблогер Семен Кременюк, хіп-хоп-виконавиця Alyona Alyona, блогер Руслан Кузнецов, засновниця інформаційно-освітнього проекту #Stop_sexтинг Анастасія Дьякова, DJ Crystal Girl та представники Національної ради дітей і молоді. Онлайн-трансляція відбудеться на YouTube-каналі Y1317. Серед зареєстрованих учасників-підлітків будуть розіграні цінні подарунки.

Національна рада дітей і молоді була заснована у 2017 році уповноваженим Президента України з прав дитини Миколою Кулебою як консультативно-дорадчий орган, через який діти й молодь України мають реальну можливість впливати на формування політики та ухвалення рішень, що стосуються їхнього життя й добробуту.