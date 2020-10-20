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Необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації – Президент під час зустрічі з розвідниками Держприкордонслужби

21 жовтня 2020 року - 13:24

Необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації – Президент під час зустрічі з розвідниками Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський привітав прикордонників із 17-ю річницею створення розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України.

«Ви, як ніхто інший, знаєте, наскільки складна сьогодні ситуація у світі і яка складна ситуація в Україні. А тому діяльність прикордонної розвідки є надзвичайно важливою для кожного з нас», – сказав Президент під час відвідання управління інформації ДПСУ.

Він зазначив, що завдяки зусиллям професіоналів-розвідників Україна знає про плани ворога, зокрема про провокації, що готуються на державному кордоні України, та про спроби його порушення.

«Інформація, здобута вами своєчасно, аналітика, прогнози та конструктивні пропозиції дуже потрібні керівництву держави при прийнятті важливих стратегічних, своєчасних, а іноді навіть термінових рішень», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також нагадав, що розвідники, як і всі воїни-прикордонники, були серед перших, хто взяв на себе тягар протистояння агресору на сході України.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять прикордонників, які загинули, захищаючи кордони та суверенітет нашої держави.

Президент зазначив, що прикордонна розвідка, як і інші розвідувальні підрозділи, має постійно розвиватися та вдосконалюватися.

«Орієнтиром при цьому повинні бути стандарти спеціальних служб держав – членів НАТО. У цьому – запорука вашої успішної роботи за всіма основними напрямками. Зокрема, участь розвідки у досягненні миру на Донбасі», – наголосив Володимир Зеленський.

За його словами, щоб впоратися з новими викликами, необхідно оперативно підвищити якість і достовірність розвідувальної інформації, покращити взаємодію з іншими розвідувальними підрозділами та відновити активні заходи впливу з метою захисту українських інтересів за кордоном.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв військові звання.

Також Володимир Зеленський ознайомився з роботою управління інформації Державної прикордонної служби.

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