Незалежна та сильна Україна завжди буде вдячна кожному, хто бився заради неї – Президент під час вручення сертифікатів на квартири Героям України та родинам полеглих Героїв

У межах ініціативи Глави держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців – Героїв України Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Вручення відбулося в Маріїнському палаці в Києві.

«У вільному Києві, у Маріїнському палаці ми продовжуємо нашу традицію шани та вдячності воїнам України. Тим, хто захищає Україну і на землі, і в небі, і в нашому українському Чорному морі. Нашим героям, які змогли довести, що українці своїми надзвичайними вчинками та своєю надзвичайною силою здатні спрямовувати історію в правильному напрямку. Якби не такі люди, як ви, як наші Герої, якби не така сміливість українського народу, Україна б не вистояла», – сказав Президент, звертаючись до присутніх.

Глава держави наголосив, що українці вміють перемагати обставини, а наші воїни мають хоробрість, щоб долати підлість Росії.

«І ми її обов’язково подолаємо. Попри всі ракетні удари Росії, попри будь-які наміри ворога ми обов’язково захистимо нашу державу. І хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячною кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї, кожному, хто може сказати, що українське життя – це його здобуток, його результат», – зазначив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам’ять усіх українських воїнів, усіх громадян України, які віддали життя за збереження держави.

Президент вручив сертифікати на отримання квартир воїнам-героям зі складу Збройних Сил України: капітану Василю Боєчку, капітану Іллі Вергуну, старшому лейтенанту Олександру Коваленку, підполковнику Андрію Круглову, полковнику Миколі Паласу, старшому сержанту Андрію Водоп'янчуку, підполковнику Олегу Дмитруку, підполковнику Олександру Юрковському, а також штаб-сержанту Нацгвардії Олександру Костенку, старшому сержанту Нацгвардії Дмитру Фінашину, штаб-сержанту Державної прикордонної служби України Дмитру Кушніру, солдату ДПСУ Івану Кишенку та майстер-сержанту служби цивільного захисту ДСНС Андрію Кошовцю.

Під час церемонії Герой України Дмитро Кушнір передав Президентові військовий шеврон.

Сертифікати на квартири від Глави держави також отримали сім’ї полеглих Героїв України: рідні старшого солдата Збройних Сил України Сергія Сови, полковника ЗСУ Олександра Мариняка, молодшого сержанта Збройних Сил Михайла Несольоного, капітана ЗСУ Віктора Оцерклевича, капітана Збройних Сил України Сергія Пархоменка, майора ЗСУ Євгена Лисенка, старшого сержанта Збройних Сил Дениса Ріхтера, капітана ЗСУ Олексія Хижняка, майстер-сержанта СБУ Олександра Макаренка, капітана Нацгвардії Вадима Манька, молодшого сержанта НГУ Олександра Тимченка, полковника Нацгвардії Владислава Аллерова, капітана НГУ Віталія Грицаєнка, лейтенанта Нацгвардії Віталія Коваля, старшого лейтенанта Національної гвардії Сергія Барсукова та полковника ДПСУ Віталія Кучерявого.

Відповідно до ініціативи Президента всім українським воїнам рядового та офіцерського складу, яким із початку повномасштабного російського вторгнення присвоєно звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, держава надасть житло.